PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek? - Son Dakika
Üye Girişi

PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

06.06.2022 08:43
PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

Konami'nin mobile futbol oyunu eFootball 2022 Mobile sonunda mobil kullanıcılar ile buluştu, ancak oyuna girerken "Sunucu Bakımı Yapılıyor, Lütfen daha sonra tekrar deneyin." hatası ile karşılaşan oyuncular sunucu bakımının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

Mobile oyuncuların aylardır merakla beklediği eFootball 2022 Mobile sonunda çıkış yaptı. Oyunu güncelleyip girmeye çalışan oyuncuların karşısına çıkan "Sunucu Bakımı Yapılıyor" yazısı çıkıyor. Peki, PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?İşte detaylar…

EFOOTBALL 2022 MOBILE SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Geliştirici ekip Konami, eFootball 2022 Mobile'ı sunucu bakımına soktu. Fakat bakımın ne zaman biteceğine dair herhangi bir belirlenmedi. eFootball Mobile 2021'in sunucu bakımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü hatırlaması, eFootball 2022 Mobile oyuncularını endişelendirdi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

ESKİ OYUN VERİLERİNİZ TAŞINIYOR

"eFootball™ 2022 deneyiminize, eFootball PES 2021'deki oyun içi varlıklarınızın bir kısmını taşıyarak başlayabileceksiniz. Fakat oyunda ciddi değişiklikler yapılacağı için bazı varlıkların taşınamayacağını lütfen unutmayın."

eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?
YORUMLAR
500

PES, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek? - Son Dakika


Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 08:43:43. #1.11#
SON DAKİKA: PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement