Mobile oyuncuların aylardır merakla beklediği eFootball 2022 Mobile sonunda çıkış yaptı. Oyunu güncelleyip girmeye çalışan oyuncuların karşısına çıkan "Sunucu Bakımı Yapılıyor" yazısı çıkıyor. Peki, PES 2022 mobile bakım ne zaman bitecek eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?İşte detaylar…

EFOOTBALL 2022 MOBILE SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Geliştirici ekip Konami, eFootball 2022 Mobile'ı sunucu bakımına soktu. Fakat bakımın ne zaman biteceğine dair herhangi bir belirlenmedi. eFootball Mobile 2021'in sunucu bakımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü hatırlaması, eFootball 2022 Mobile oyuncularını endişelendirdi.

ESKİ OYUN VERİLERİNİZ TAŞINIYOR

"eFootball™ 2022 deneyiminize, eFootball PES 2021'deki oyun içi varlıklarınızın bir kısmını taşıyarak başlayabileceksiniz. Fakat oyunda ciddi değişiklikler yapılacağı için bazı varlıkların taşınamayacağını lütfen unutmayın."