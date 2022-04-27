eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor! - Son Dakika

eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor!

eFootball™ Championship Haziran\'da başlıyor!
Son Güncelleme: 27.04.2022 15:43

Oyuncular eFootball™ 2022'nin yeni oyun modu "Rüya Takımı" (Dream Team) ile mücadele edecek. KONAMI bugün yaptığı açıklamayla eFootball™ 2022'nin resmi eSpor turnuvası "eFootball™ Championship 2022"nin haziran ayında düzenleneceğini duyurdu.

"eFootball™ Championship 2022", elit oyunculardan tamamen yeni başlayanlara kadar her seviyeden oyuncunun katılımına açık bir turnuva. Oyunun adının "eFootball™" olarak güncellenmesinin ardından daha önce "eFootball League" olarak bilinen turnuvanın ismi de "eFootball Championship" olarak değişti. Şampiyona kapsamında iki turnuva düzenlenecek. Bunlardan ilki Avrupanın çeşitli kulüpleriyle resmi olarak iş birliği içerisinde olan profesyonel espor oyuncularına yönelik "eFootball™ Championship Pro 2022", diğeri ise her seviyeden oyuncuya açık olan espor turnuvası "Championship Open 2022".

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Hem "eFootball Championship Pro" turnuvasında yarışacak profesyonel esporcular hem de herkese açık "eFootball Championship Open"da yer alacak oyuncular, oyunun yeni modu "Dream Team" (Rüya Takım) ile mücadele edecek.

Turnuvaya katılacak kulüpler ve her iki organizasyonun da programı, ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor!

eFootball™ Championship Pro 2022 – Haziran'da başlıyor

Bu turnuvanın katılımcıları Avrupa'nın çeşitli futbol kulüpleriyle anlaşmalı profesyonel oyunculardan oluşacak. Organizasyonda yer alacak oyuncular dünyanın en iyi esporcuları arasından seçilecek ve eFootball™ 2022'nin yeni oyun modu rüya Takımı aracılığıyla teke tek mücadele edecekler.

Karşılaşmalar tüm dünyada canlı olarak internet üzerinden yayınlanacak.

eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor!

eFootball™ Championship Open 2022 Elemeleri – Elemeler Haziran'da başlıyor

"eFootball™ Championship Open 2022", eFootball™ 2022'nin en kapsamlı ve resmi espor turnuvası olma niteliğini taşıyor. Bu turnuva dünyanın dört bir yanından isteyen herkesin katılımına açık.

Oyuncular Haziran 2022'de başlayacak Round 1 karşılaşmalarına katılmak zorunda değiller. İsterlerse oyun içindeki ilgili etkinliklere katılım sağlayarak da eleme turunda yer alabilirler.

Önceki sezonlar, toplamda 8 milyondan fazla kullanıcı "eFootball.Open" turnuvasına katılım gösterdi. "Dream Team" modunda en iyi skorları elde eden oyuncular turnuvanın üst seviyelerinde yer alma hakkı kazanacak ve nihayet "World Finals" (Dünya Finalleri) karşılaşmalarında karşı karşıya gelerek Dünyanın En İyi Oyuncusu olmak için birbirine meydan okuyacak. Dünya finalleri tüm dünyada çevrimiçi olarak yayınlanacak.

eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor!

"Rüya Takım ("Dream Team") Hakkında

"Rüya Takımı" (Dream Team"), kullanıcıların oyuncularla ve menajerlerle sözleşme imzalayarak, oyun içi öğelerden (ör. maçlarda kazandıkları GP'ler) faydalanarak ve dünyanın her yerinden kullanıcılarla kapışarak kendi orijinal takımlarını kurmalarına yarayan yepyeni bir oyun modu. Kullanıcılar ayrıca oyuncularını bireysel oyun tarzlarına uyacak şekilde geliştirebilir ve güçlendirebilir ve ayrıca oyuncularla sözleşme imzalayıp geliştirerek takımlarını organize edebilir.

Kaynak: Bültenler

Haziran, oyunlar, Discord, Rüya, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor! - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu
15:20 Tuğçe Özbudak Kısmi Felç Geçirdi ve Başarılı Bir Ameliyat Geçirdi
15:18 Bakan Koca'dan deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! İşte üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri
14:56 Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın sırasında tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı
14:49 Beckham bizzat seçti! Lionel Messi'yi sahada bile takip eden korumanın kimliği ortaya çıktı
14:16 Şener Üşümezsoy, kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı
14:02 Prigojin, Putin'in emriyle mi öldürüldü? Kremlin Sözcüsü Peskov'dan iddialara iki kelimelik yanıt
13:59 Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek
13:45 Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminden fragman yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 15:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement