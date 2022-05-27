eFootball, Championship Pro 2022'ye katılacak kulüpleri açıkladı! - Son Dakika
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eFootball, Championship Pro 2022'ye katılacak kulüpleri açıkladı!

27.05.2022 22:39
eFootball, Championship Pro 2022'ye katılacak kulüpleri açıkladı!

eFootball Championship Open 2022'nin Dünya Finallerinde "Mobil" kategorisi de yer alacak! Galatasaray'ın da dahil olduğu 8 kulüp yarışacak.

KONAMI bugün itibarıyla eFootball Championship 2022'nin takvimini ve katılacak kulüpleri açıkladı. Yarışma, eFootball Championship Pro ve eFootball Championship Open olmak üzere iki farklı turnuvadan oluşuyor.

eFootball Championship Pro'da Galatasaray da olacak

eFootball Championship Pro, Avrupa'nın en iyi sekiz kulübünün profesyonel espor takımlarını üç haftalık bir karşılaşmada karşı karşıya getiriyor. Bu yılki turnuvada yarışan kulüpler FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma ve Galatasaray olacak. Turnuvanın ayrıntıları ise şu şekilde:

eFootball, Championship Pro 2022'ye katılacak kulüpleri açıkladı!

4 Haziran Cumartesi: Kura çekimi

11 – 12 Haziran Cumartesi & Pazar – Grup Aşaması 1 & 2

18 – 19 Haziran Cumartesi & Pazar: Grup Aşaması 3 & 4

25 Haziran Cumartesi: Çeyrek Final & Yarı Final

26 Haziran Pazar: Üçüncülük Maçı & Final

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KONAMI, turnuvayı eFootball'un sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlayacak ve bu sırada, maçları canlı izleyenlerin oyuna girerken oyun içi hediyeler kazanabilecekleri bir de kampanya gerçekleşecek.

eFootball Championship Pro ayrıca, turnuvaya katılan kulüpler tarafından yürütülen ve taraftarların maç sonuçları geldikçe kulüp hediyeleri kazanabilecekleri, bir dizi kampanyaya da ev sahipliği yapacak.

eFootball Championship Pro sırasında yürütülen çeşitli kampanyalar hakkında daha fazla bilgi için kulüplerin resmi duyurularına ve eFootball 2022 ile ilgili oyun içi haberlere göz atabilirsiniz.

eFootball Championship Open

eFootball Championship Open, dünyanın dört bir yanından eFootball™ 2022 kullanıcılarının PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox ONE ve Steam dahil olmak üzere bir dizi platformdan girip rekabet edebileceği herkese açık bir yarışma.

Bu yıl, eFootball Championship Open'ın Dünya Finalleri'nde katılımcılar hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden mobilde de rekabet edebilecekler. Şampiyona Takvimi ise şu şekilde:

27 Haziran Pazartesi – 3 Temmuz Pazar:  1. Round

8 Temmuz Cuma – 11 Temmuz Pazartesi:  2. Round

30 Temmuz Cumartesi – 31 Temmuz Pazar: 3. Round

13 Ağustos Cumartesi – 14 Ağustos Pazar: Dünya Finalleri

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Kaynak: Shiftdelete

Galatasaray, Cumartesi, oyunlar, Haziran, Güncel, Son Dakika

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