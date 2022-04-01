SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı - Son Dakika
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SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı

01.04.2022 22:49

SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarıErcan ATA / BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, kazandıkları Avrupa şampiyonluğunun tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı

Ercan ATA/ BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, kazandıkları Avrupa şampiyonluğunun tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, takım halinde Avrupa şampiyonu olmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. U23'ü bir ay önce kapattıklarını ve orada da Avrupa Şampiyonu olduklarını hatırlatan Kahraman, 'Burada da tekrar büyüklerde Avrupa Şampiyonu olmak tarihi bir başarı. İki defa 3'üncülük vardı, 2'ncilik yoktu. Kızlarımız savaştılar. Buse'nin şampiyon olması için gerçekten çok az kalmıştı. Orada sadece bir oyunda hata yaptı ve hatada tuşlandı. Bu demektir ki biz takım halinde şampiyonluğu hak ettik. Ukrayna gibi güçlü bir ülkenin olması, diğer ülkelerde büyüklerde olimpiyat madalyalı sporcular var. Gençlerimiz de gerçekten savaştı. Yenilseler de savaştılar. Bende onu istedim onlardan. Başkanımız da aynı şekilde söyledi. Yenilebilirsiniz ama savaşarak yenilin dedi. Bu başarıyla bizim çitamız yükseldi. Yükseldiğimiz için işimiz çok daha zor. Avrupa Şampiyonu takımı bir basamak daha taşımamız lazım. Dünya şampiyonasında da üçüncülük var. Biz, şampiyonluk peşindeyiz. Burada tarihi bir başarı daha var. 4 kez Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar'ın 5'inci şampiyonluğu. Burada 5'inci kez şampiyon olması gururlandırdı. Yasemin olimpiyattan sonra ameliyat geçirdi, bunu kimse bilmiyor. Risk aldık burada. 1.5 aylık çalışmayla geldi, kendisi çok hızlı toparladı. Rakibi de Estonyalı dünya şampiyonu, Avrupa Şampiyonu. Amerikalı Grey'i yenen bir sporcu. Bizim Yasemin ile hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Buradan başlamış oldu. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz' dedi.

SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı
SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı
SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı
SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi bir başarı - Son Dakika


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