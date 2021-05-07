Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!

Rusya'da evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Rus sinema ve tiyatrosunun ünlü aktörü 90 yaşındaki Ivan Krasko, 5'inci kez nikah masasına oturacak. Üç evliliğinde de kendisinden oldukça küçük kadınlarla olan Krasko, geleneği bozmadı. Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smikova adlı sevgilisiyle yine medyanın ilgi odağı oldu.

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Rus medyasına konuşan Krasko, kız arkadaşı Natalya Smikova ile tiyatroda tanıştıklarını söyledi. Natalya'nın sık sık Krasko'nun performanslarını izlemek için tiyatroya gittiğini söyleyen Krasko " Birbirimizi seviyoruz. Evlilik planları var" dedi.

BİR ÖNCEKİ EŞİ ÖĞRENCİSİYDİ

Krasko, 2015 yılında, kendisinden 60 yaş küçük öğrencisi Natalia Shevel ile St. Petersburg'da 4'üncü evliliğini yapmıştı. 100'den fazla filmde ve çok sayıda tiyatro oyununda 140'ın üzerinde başrol oynayan ünlü aktör, 6 yıl önceki evliliğinde Sovyet donanmasında giydiği üniforması ile damat olmuştu.