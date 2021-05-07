Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! - Son Dakika

Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!

07.05.2021 12:30

Rus sinema ve tiyatrosunun efsane ismi 90 yaşındaki Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smıkova isimli sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımları atıyor. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü Rus aktör evlilik hazırlığındaki sevgilisi için, ''Birbirimizi seviyoruz.'' dedi.

Rusya'da evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Rus sinema ve tiyatrosunun ünlü aktörü 90 yaşındaki Ivan Krasko, 5'inci kez nikah masasına oturacak. Üç evliliğinde de kendisinden oldukça küçük kadınlarla olan Krasko, geleneği bozmadı. Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smikova adlı sevgilisiyle yine medyanın ilgi odağı oldu.

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Rus medyasına konuşan Krasko, kız arkadaşı Natalya Smikova ile tiyatroda tanıştıklarını söyledi. Natalya'nın sık sık Krasko'nun performanslarını izlemek için tiyatroya gittiğini söyleyen Krasko " Birbirimizi seviyoruz. Evlilik planları var" dedi.

BİR ÖNCEKİ EŞİ ÖĞRENCİSİYDİ

Krasko, 2015 yılında, kendisinden 60 yaş küçük öğrencisi Natalia Shevel ile St. Petersburg'da 4'üncü evliliğini yapmıştı. 100'den fazla filmde ve çok sayıda tiyatro oyununda 140'ın üzerinde başrol oynayan ünlü aktör, 6 yıl önceki evliliğinde Sovyet donanmasında giydiği üniforması ile damat olmuştu.

Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!

Magazin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! - Son Dakika Dünya


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