Efsane atın torunu, şampiyonluğa hazırlanıyor

Antalya'da, başarısıyla hayatı beyaz perdeye konu olan şampiyon Secretariat'ın torunu Yılmaya, eğitimlerinin ardından hipodromlarda adından söz ettirmesi hedefleniyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı yarış atı olarak bilinen ABD doğumlu İngiliz safkan atı Secretariat'ın torunlarından "Veznedar"ı satın alan Nuri Şen, koştuğu 7 yarıştan 6 birincilik kazanan ancak ayağındaki zedelenme nedeniyle yarış hayatı sona eren atı Antalya'da Kepez Belediyesi At Binicilik Tesisi'ne getirdi.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen en iyi soylara sahip Veznedar, soy bağları uyumlu İngiliz atı Three Valleys ile eşleştirildi. Veznedar, geçen yıl doğum yaptı. "Yılmaya" adı verilen tay, yarışlar için eğitilmeye başlandı.

Bir yaşındaki Yılmaya'nın eğitmeni Emrah Kolakoğlu, AA muhabirine, Yılmaya'nın ilk dört ayını annesiyle geçirdiğini, sonraki aylarında ise iki tay eşliğinde koşturulduğunu söyledi.

Şu anda itaat eğitimlerine başladıklarını aktaran Kolakoğlu, yedekli yürüme, lonj yapma çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Tayların çok korktuklarını, onlara bir bebek gibi davranılması gerektiğini vurgulayan Kolakoğlu, tayı hipodromdaki eğitimlere hazırladıklarını ifade etti.

Nisanda ilk koşusuna çıkacak

Yılmaya'nın iki ay sonra İzmir'e götürüleceğini, hidopromda eğitimlerini alacağını belirten Kolakoğlu, "Yılmaya, nisan ayında ilk koşusuna çıkacak. İzmir'deki bir kaç koşudan sonra İstanbul, Ankara ve Antalya'da hipodrom açıldığında burada koşacak. Efsane atın torunu Yılmaya'nın, Türkiye'nin en önemli koşusu Gazi Koşusuna seçilmesini, şampiyon olmasını ve annesini, dedesini en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sahibi Nuri Şen'in Yılmaya'yı ve annesi Veznedar'ı çocuğu gibi önemsediğine değinen Kolakoğlu, her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını söyledi.

Yılmaya'nın dedesinin izinden gitmesini arzuladıklarını anlatan Kolakoğlu, "Doğduğundan beri her gören ona 'şampiyon' diyor. Burada koştuğunda da geleceğin şampiyonu olarak değerlendiriliyor. İnşallah derecelerini alır bizi de mutlu eder." dedi.

Yarışlara çıkmasa bile değerli atlar arasında

Yılmaya'nın babası Three Valleys'in de çok iyi bir at olduğunu, önemli dereceleri bulunduğunu aktaran Kolakoğlu, Türkiye'de gebelik için en çok tercih edilen atlardan birisi olduğunu söyledi.

Her atın soy bağının kayıtlı olduğunu belirten Kolakoğlu, şöyle konuştu:

"Her atın kimin olduğuna ilişkin şeceresi kayıtlıdır. Çiftleşme, gebelik ve doğum gibi bilgileri yazar. Türkiye'de de her atın DNA'sı Türkiye Jokey Kulübü'ne bildirilir. Yılmaya doğduğunda Veznedar ile Three Valleys'in oğlu olduğu bildirildi. Yılmaya da soy bağına göre şampiyon Secretariat'ın torunu. Yılmaya efsane Secretariat'ın torunu olmasından dolayı da ayrı bir önem taşıyor. Hiç yarışlara çıkmasa bile çiftleşme konusunda daima tercih edilen at olacak."