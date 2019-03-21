Efsane Atlet İsmail Akçay Öğrencilerle Söyleşiye Katıldı

Burhaniye'de 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikle, eski Milli Atlet İsmail Akçay öğrencilerle düzenlenen söyleşiye katıldı.

Burhaniye'de 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikle, eski Milli Atlet İsmail Akçay öğrencilerle düzenlenen söyleşiye katıldı.



Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine, Kaymakam Hüseyin Öner, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen katıldı.



Gençliğe sporu daha fazla sevdirme ve rol-model kişiliklerle buluşturma maksadıyla düzenlenen etkinliğe öğrenciler, büyük ilgi gösterdi. Söyleşide başarılarının sırrını ve anılarını gençlerle paylaşan İsmail Akçay, çalışmak, inanmak ve ülke sevgisinin başarıları peş peşe getirdiğini dile getirirken, gençlere devletimizin kurucusu Atatürk'ü, bayrağımızı ve şehitlerimizin emaneti vatanımızı sevmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Akçay, öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Okul Müdürü Ferhan Levent, katılımlarından dolayı Milli Atlet İsmail Akçay ile Kaymakam Öner ve beraberindekilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

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