Son Dakika Haberleri: Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı

Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı

7 dakika önce

Merrill Lynch'i Türkiye'ye getiren, bir dönem bankanın küresel anlamda efsane yöneticilerinden biri olan Türk girişimci, yatırım portföyüne restoran ve gıda zincirini de ekledi.

Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı, System.String[]
Merrill Lynch'i Türkiye'ye getiren, bir dönem bankanın küresel anlamda efsane yöneticilerinden biri olan Türk girişimci, yatırım portföyüne restoran ve gıda zincirini de ekledi. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:44 

Türkiye, Merrill Lynch, Ekonomi
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