Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı
7 dakika önce
Merrill Lynch'i Türkiye'ye getiren, bir dönem bankanın küresel anlamda efsane yöneticilerinden biri olan Türk girişimci, yatırım portföyüne restoran ve gıda zincirini de ekledi.
Merrill Lynch'i Türkiye'ye getiren, bir dönem bankanın küresel anlamda efsane yöneticilerinden biri olan Türk girişimci, yatırım portföyüne restoran ve gıda zincirini de ekledi. (Kerim Ülker)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:44
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