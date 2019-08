Efsane başkan Aydın Erten anıldı

Konak Belediye Başkanı Batur, yaptığı konuşmada 'Efsane başkanın adını taşıyan rekreasyon alanı için hazır olduklarını, alan belediyeye verildiği an halk ile efsane başkanı buluşturacaklarını söyledi. Başkan Batur birde müze sözü verdi.

Konak Belediyesi'nin 68'liler Platformu ile birlikte düzenlendiği anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Okan Yüksel, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Işığının takipçisi olacağız

Anma programının açılışını ve sunuşlarını İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu'nun gerçekleştirdiği törende Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir konuşma gerçekleştirdi. Erten'in sadece Gültepe için değil Kent için de çok önemli bir isim olduğunu hatırlatan Batur, 'Halkçı belediye başkanı aydın ertenin ışığının takipçisi olacağını ifade etti. Batur "Gültepe'nin yiğit evladı Aydın Erteni anma etkinliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli başkanın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Aydın Erten, Belediyecilik çalışmaları ile Gültepe'de efsane olmuş ve yaptığı çalışmalar, projeler tüm İzmir'e yayılmış olan, unutulmaz bir belediye başkanıydı. Halkın isteklerini her zaman ön planda tuttu. Ben Aydın Erten'i Narlıdere'den tanıyorum. Narlıdere'de onunla beraber yol yürüyen belediye başkanımız Sayın İhsan Erbakış, bizim abimizdi. Seçim kampanyalarında birlikte mücadele etmiştik. Başarılarla dolu hizmetleri Gültepe'lilere sunan Aydın Erten'in yaptıkları çalışmalar, kimliği, kişiliği sadece Gültepe'ye değil kentin dört bir yanına yayılmış ve diğer belediye başkanları tarafından da uygulanmıştır" dedi.

Erten için Rekreasyon alanı ve müze sözü

Konak için yola çıkarken büyük değer Aydın Erten'in manevi huzuruna ziyarette bulunduğunu ifade eden Batur, 'Bu bölge ve kent için önemi tartışılmaz başkanımız adını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Batur "Konak Belediye Başkanı olarak yaptığım ilk icraat, İlk Ankara'ya gidişim Aydın Erten rekreasyon alanının geri alınması ile ilgiliydi. Alan ile ilgili çalışmamızı bitirdik. Gültepe'de bulunan Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın belediyeye tahsis edilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü, bakanlıklara ve gerekli tüm mercilere taleplerimizi ilettik. Bir imza ile bu alanı Aydın Erten'e yakışan ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde açmaya hazırız. En kısa zaman vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu alan bize yeniden verildiğinde o mekânı bir cennet alanı yapacağız. Burayı çok güzel bir rekreasyon alanı haline getireceğiz. Biz Aydın Erten'i sadece rekreasyon alanında değil, hayatını, anılarını bir müzede toplayacak çalışma içinde söz veriyorum" dedi.

Gültepe'nin yiğidine yakışan bir anlayış

Seçim çalışmalarına başlarken, bu kent için önemli olan, Gültepe'nin efsanevi başkanı Aydın Erten'in mezarını ziyaret ederek, Gültepe'nin yiğidinden güç alarak, ona saygılarımızı sunarak yola çıkmıştık. Kente büyük hizmetlerde bulunan Aydın Erten, aradan 19 yıl geçmesine rağmen, bugün burada hem sevgili dostları ve mücadele arkadaşları, 68'liler platformunun çok değerli üyeleri ile birlikte ona olan bağlılığımızı ve gelecek kuşaklara Aydın Erten'i yaptığı çalışma ve hizmetleri anlatmak, hatırlatmak için buradayız. Konak için birçok değerli belediye başkanımız birbirinden değerli hizmetleri hayata geçirmiştir ve hepsine çok teşekkür ederiz ama Konak, efsanevi başkanı, Aydın Erten'i yaptığı çalışmaları hiç unutmadı ve unutmayacak. Bizler Aydın Erten'i andıkça, onu gelecek nesillere doğru şekilde anlattıkça yaptıkları ben İnanıyorum ki gelecek nesillere de taşınacak. Gültepe'nin yiğidinin adına yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmek bizim için büyük bir onur olacaktır. Rahat uyu, ışığınla yola çıkacağız.

Halkın kalbinde söküp alamadılar

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Aydın Erten'i anma töreninde yaptığı konuşmada Sosyal demokrasi ve emek mücadelesinin bir neferi, büyük devrimci, efsane belediye başkanı Aydın Erten'in huzurunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mücadelesi hepimizin mücadelesi olmalıdır' dedi. Yücel "Ben Aydın Erten'i tanıdığımda 10 yaşlarındaydım. CHP'de aktif siyaset yapan bir babanın evladı olarak o dönemde onların verdiği mücadelenin anlamını ve önemini görebilecek ve kavrayabilecek yaşta değildim. Ancak bugün geçmişe dönüp baktığımızda ve ardından içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda onların verdiği mücadelenin ne kadar önemli, değerli ve anlamlı olduğunu görüyoruz. Aydın Erten ismi devrim mücadelesi için, emek mücadelesi için, özgürlük mücadelesi için, her türlü baskı ve direnişe karşı mücadele etmenin bir sembolü. Aydın erten her zaman halkının yanında oldu, CHP'li bir belediye başkanı olarak halkı için verilecek en büyük mücadeleleri verdi. 12 Eylül diktası onu halkın oyları ile seçildiği koltuğundan alsa da, yaptığı hizmetler ve çalışmalarla halkın kalbinde olan yerinden söküp alamadılar.Onların yolu ve mücadelesi bizlerin yoluna her zaman ışık tuttu ve ışık tutmaya devam edecek. Ben sizlerin huzurunda efsane başkan Aydın Erten'i saygıyla ve minnetle anıyorum. Mücadelesi bizim mücadelemizdir" dedi.

Bu halk adamlığıdır

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Aydın Erten anma programında ' O belediye başkanı değildi, onun yaptığı başka bir şeydi. Saygıyla anıyorum' diyerek sözlerine başladı. Bayır "Aydın Erten aramızdan ayrılalı 19 yıl oldu. Sistemli olarak bu anma törenlerimizi düzenliyoruz. Her törende farklı bir şey anlatmak istedim sizlere Aydın Ertenle ilgili. Gültepe'de onun öldüğü tarihte doğan çocuklar 19 yaşına geldi. 17 yıllık siyaset yasağına rağmen yapılan ön seçimlerde 15.nci sırada yer almıştı. Aydın Erten'in bilinmeyen önemli özelliği cebinde beş lirası varsa onu paylaşırdı. İnanılmaz paylaşımcı bir insandı. Makamında oturan ve sadece imza atan bir belediye başkanı değildi. Kapısını gece yarısı çalan 'Kızımız kayboldu' diyen vatandaşla birlikte sokağa çıkan bir belediye başkanıydı. Bu belediye başkanlığı değildir. Bu halk adamlığıdır. Hepimize Aydın Erten gibi güzel hizmetler vermek nasip olsun. Böylesine sevgiyle anılmak çok güzel bir şey" dedi.