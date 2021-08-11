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Efsane Başkan'ın mirası emin ellerde - Son Dakika

Efsane Başkan'ın mirası emin ellerde

11.08.2021 14:55
Efsane Başkan'ın mirası emin ellerde, System.String[]

Bir döneme damgasını vurmuş, Gültepe'nin efsane Belediye Başkanı Aydın Erten'i sevenleri ve dostları bu yıl da unutmadı. Erten, 21. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Batur, "Aydın Erten'in anısını, bize bıraktığı mirası en iyi şekilde korumaya, kollamaya çalışıyor, yoldaşlarıyla yürüyoruz" dedi.

Gültepe'nin efsane Belediye Başkanı Aydın Erten, 21'nci ölüm yıldönümünde Gültepe Toros Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Bir döneme damgasını vuran Erten'in sevenlerini bir araya getiren törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko, Atila Sertel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Balçova eski Belediye Başkanı M. Ali Çalkaya, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Cengiz Onur, Gültepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Latif Aydoğdu,Konak Belediye Meclisi üyeleri, İzmir 68'liler Platformu üyeleri, sendika temsilcileri, bölge muhtarları ve Gültepeliler katıldı.

Batur: Mirasını koruyoruz

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Aydın Erten'in 21 yıldır unutulmadığına dikkat çekti. Narlıdere Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Aydın Erten'le tanıştığını ve çok etkilendiğini ifade eden Batur, "Gerçekten halkı için her türlü fedakârlığı yapan, halkı için her türlü çalışmayı, projeyi hayata geçirmekten çekinmeyen, devrimci ruhlu çok değerli ağabeyimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ne kadar güzel işler yapmış ki, 21 yıldır unutulmayan ve bundan sonra da unutulmayacak bir anı bırakmış. Biz de onun anısını, onun bize bıraktığı mirası en iyi şekilde korumaya, kollamaya çalışıyor, yoldaşlarıyla yürüyoruz" dedi.

"Alanı adına yakışır olacak"

Erten'in mirası Gültepe'nin çok önemli bir bölge olduğunu söyleyen Batur, seçimin hemen ardından harekete geçerek, Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın 29 yıllığına tahsisini aldıklarını vurguladı. Batur, "Sizlere müjdemizi de verelim. İki ay önce alanda çalışmaya başladık. 4 ay sonra da Aydın Erten Ağabeyimizin adına yakışır, içinde restoranı, kafeteryası, çocukların oynayacağı, gençlerin vakit geçireceği alanlar, macera parkı bulunacak rekreasyon alanımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Sözümüzü yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz" diye konuştu. Aydın Erten'in anısını yaşatacak bir müze kurmayı planladıklarını da hatırlatan Batur, Gültepe halkından, Erten'in arkadaşlarından, dostlarından, 68'liler platformundan projeye destek vermelerini istedi. Batur, "Dünya durdukça orada Aydın Erten'in anısı yaşasın" dedi.

"Kentsel dönüşümde kimseyi üzmeyiz"

Gültepe Kentsel Dönüşüm Derneği yöneticilerinin de törende olduğuna dikkat çeken Batur, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta içinde bir araya geleceğiz, mahalleye gideceğiz. Muhtarlarla da buluşacağız. Gelişmeleri sizlere birebir ben kendim açıklayacağım. Şu ana kadar plan yaptık, bundan sonra zaten çalışma yürüyecek. Birlikte yapacağız, Gültepe'nin bize emaneti olan Aydın Erten'in de ruhunu şad edeceğiz. Herkes buna emin olsun. Biz Narlıdere'de bu işi kimseyi üzmeden yaptık, burada da aynı şekilde yapacağız. Devrimci ruhu belediyeciliğe aşılayan, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini veren Aydın Ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Onun çizdiği yol bizim yolumuzdur ve o yolda mücadelemize devam edeceğiz."

Sertel: Bir toplum önderi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise "Bütün makamlar gelip geçiyor, bütün koltuklar gün geliyor bir başkası tarafından devralınıyor ama gönüllerde olan koltuk asla boşalmıyor. İşte Aydın Erten, insanların gönlüne taht kurmuş, gerçekten her yıl aynı sevgi ve coşkuyla anılan bir belediye başkanımız, bir toplum önderi" dedi. Erten'le 1981 yılında, dönemin karanlık günlerinde bir hücrede tanıştığını söyleyen Sertel, "Gültepe Belediye Başkanı olması ve bu bölgede verdiği mücadelenin sonucunda 12 Eylül faşist cuntası, darbeci generaller, onu da gençlerin arasında bizden daha büyük ağabey olarak gözaltına almışlar ve hücrede sorguya çekiyorlardı" diye konuştu. Erten'le daha sonra da görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Sertel, efsane Başkan'ın, halkın kazanacağı ve ülkede faşist uygulamalar yapanların, zulüm uygulayanların mutlaka mağlup edileceği inancıyla yaşadığını vurguladı. Sertel, "Aydın Ertenler ölümsüzdür ve ölümsüz kalacaklardır" dedi.

Beko: Milyonların kalbine gömülü

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise "Önemli olan Aydın Ağabey gibi bu ülkede eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik, devrim ve sosyalizm mücadelesi veren devrimciler gibi milyonların kalbine gömülmektir" diye konuştu. Beko, şöyle devam etti:

"Galip gelmemiz için kesinlikle ve kesinlikte toplumsal muhalefetin içinde demokrasi mücadelesi verenlerle yan yana, omuz omuza birlikte olmaktan başka çaremiz yok. Tünelin ucu artık görüldü arkadaşlar, tünelin ucunda eşitlik var, özgürlük var, demokrasi var, barış var, kardeşlik var, adalet var, tünelin ucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı var. Aydın Ağabey, mezarının başında sana söz verdik: 2023 yılında senin partin, senin Cumhuriyet Halk Partin halkın iktidarını kuracaktır."

Bayır: İktidar olmalıyız

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Erten'in yıllardır anıldığına işaret ederek, "Bu anma töreninde bıkmadan usanmadan 20 yılı aşkın süredir gelen arkadaşlar var. Aydın Erten'in açmış olduğu mücadele ruhuyla mücadeleye devam edip, kaybettiğimiz bu değerlerin mezarlarında rahat uyuması için iktidar olma zorunluluğumuz var" dedi. Bayır, Erten'i anlatarak, yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattığını, vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışanlara inat, vicdanlı bir adam olduğunu dile getirdi. Bayır, "İçimizde, kalbimizde, önümüzü aydınlatıyor ruhu şad olsun. Mücadelemiz devam ediyor" diye konuştu.

Gruşçu: Aydın Erten Enstitüsü kuracağız

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da törende yaptığı konuşmada Aydın Erten Enstitüsü kuracaklarını açıkladı. Gruşçu, "Çok güzel bir çalışma olacak; çünkü gençlerimize, çocuklarımıza Aydın Erten fikriyatını, Aydın Erten'in devrimci ruhunu, devrimci ruhun ne anlama geldiğini anlatacağız" dedi.

Hizmet aşkını anlattılar

Aydın Erten'le ilgili anıların anlatılmasıyla duygu dolu anların yaşandığı törende Erten'in arkadaşlarından Zeki Günen, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Gazeteci Okan Yüksel ve Platform temsilcisi Ertuğrul Gezenoğlu da birer konuşma yaparak, efsane başkanın hizmet aşkına, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına, halkla yan yana örnek duruşuna ve kente kazandırdıklarına dikkat çekti. Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu tören Erten'in mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Devrimci, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Efsane Başkan'ın mirası emin ellerde - Son Dakika


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