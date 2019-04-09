Son Dakika Haberleri: Efsane Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Efsane Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

34 dakika önce

PAZAR günü 89 yaşında hayatını kaybeden Bavyera ligi güney grubunda bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu Ziya Boztepe için Pasing Hacı Bayram camisinde cenaze namazı kılındı.

Efsane Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
PAZAR günü 89 yaşında hayatını kaybeden Bavyera ligi güney grubunda bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu Ziya Boztepe için Pasing Hacı Bayram camisinde cenaze namazı kılındı. Akrabaları, arkadaşları, kulüp yöneticileri ve sevenlerinin katıldığı namazın ardından Boztepe'nin naaşı, toprağa verilmek üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:46 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:20:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efsane Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]