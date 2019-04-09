Efsane Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

PAZAR günü 89 yaşında hayatını kaybeden Bavyera ligi güney grubunda bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu Ziya Boztepe için Pasing Hacı Bayram camisinde cenaze namazı kılındı.

PAZAR günü 89 yaşında hayatını kaybeden Bavyera ligi güney grubunda bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu Ziya Boztepe için Pasing Hacı Bayram camisinde cenaze namazı kılındı. Akrabaları, arkadaşları, kulüp yöneticileri ve sevenlerinin katıldığı namazın ardından Boztepe'nin naaşı, toprağa verilmek üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderildi.

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