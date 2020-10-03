Doğan Taşdelen'in ismi Çağdaş Sanatlar Merkezine verildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temmuz ayında hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in ismi, Çağdaş Sanatlar Merkezine verildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya'da 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve 11 Temmuz'da vefat eden Doğan Taşdelen'in adı, görev döneminde yaptırdığı Çağdaş Sanatlar Merkezinde yaşayacak.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi adının yer aldığı taş kaide ile rölyefin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Babamın Çankaya'nın planlı kentleşmesi noktasında verdiği mücadele ile Çankaya'yı Çankaya yapan belediye başkanı olarak adının yaşatılması talebini belediye meclis üyelerimizle istişare ettik. Çankaya'ya kendi kazandırdığı bir eserle olması anlamlıydı. Babam için Çağdaş Sanatlar Merkezinin çok ayrı bir önemi var. Çünkü Çankaya'da Çağdaş Sanatlar Merkezi yapılana kadar ciddi anlamda bir kültür merkezi yoktu." ifadelerini kullandı.

Kararın oy birliğiyle alındığını belirten Taşdelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde grupların talebiyle Ümitköy'deki 2432. Cadde'nin isminin de Doğan Taşdelen Bulvarı olarak değiştirildiğini kaydetti. Taşdelen, "Bu çok anlamlı ve gurur verici bir durum. Çankaya'ya, Ankara'ya hizmet etmiş biri olarak adının yaşatılması benim için de ailem için de bir onurdur." dedi.

Törene Taşdelen'in ailesi ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve milletvekilleri de katıldı.