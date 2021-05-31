Üye Girişi
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor - Son Dakika

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor

31.05.2021 14:24
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor, System.String[]

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli boksör Garbis Zakaryan unutulmadı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli boksör Garbis Zakaryan unutulmadı. Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Garbis Zakaryan'ın yaşam hikayesinin yer aldığı 'Altın Kalpli Eldiven' sergisi Beyoğlu'nda ziyarete açılacak.

Sporculuk yaşantısı boyunca Ay-Yıldızı formayı gururla taşıyan Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan'ın nesilden nesile aktarılacak başarı hikayesi, "Altın Kalpli Eldiven" sergisiyle tekrar hayat buluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilecek sergi, 4 Haziran Cuma günü saat 12'de ziyarete açılacak. Serginin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılış törenine; Ermeni din adamları, genç boksörler ve aileleri katılacak. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, sergi alanında kurulacak boks ringine çıkarak efsane boksörün hatıralarıyla fotoğraf çekilme imkanı bulacak.

Doğum gününde ziyarete açılacak

"Altın Kalpli Eldiven" sergisi, Türk boksunun bir dönemine kayıtsız şartsız imza atmış, birçok ilki yaşamış özgün, saygın, özverili ve istikrarlı bir efsanenin yaşamına odaklanıyor. Daha önce sergilenmemiş özel eşyalarının yanı sıra, müsabaka görüntüleri, incelikle işlenmiş fotoğraf serisi, efsane boksörün doğum gününde ziyaretçilerle paylaşılıyor. Garbis Zakaryan'ın farklı ve bir o kadar da özgün kişiliğinden kesitler de sunulacağı sergi; başarıdan başarıya koşan bir sporcunun mütevazı, alçakgönüllü, başarılı kariyerini gözler önüne serecek.

Sergi 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdıran ve Türk spor tarihinin abideleri arsında yer alan Garbis Zakaryan'ın yaşam şeridinin yer aldığı sergide ziyaretçiler, efsanenin akıttığı teri ve böylesi zor bir sporu icra ederken gururla sırtında taşıdığı Ay-Yıldızı formasına olan tutkusunun kesitiyle buluşuyor. Bir ömrün, dolu dolu geçen bir yaşamın ve onlarca başarı hikayesinin büyük bir harmonisinin özeti niteliğinde olan sergi, 10 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Garbis Zakaryan

Ermeni asıllı Türk boksör Garbis Zakaryan 2 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu. Taksim'de amatör olarak boksa başlayan Garbis Zakaryan 16 yaşında ringe çıktı. Daha sonra Galatasaray'a geçerek 1948, 1949 ve 1950 yıllarının İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. 1950 yılında profesyonel olarak ilk maçını Cezayirli Ali Amran ile yaptı. Boksu 1966 yılında bırakan efsane boksör, antrenör olarak başta Cemal Kamacı olmak üzere birçok boksörü çalıştırdı. Garbis Zakaryan, 25 Ocak 2020 tarihinde vefat etti. - İSTANBUL

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor

Garbis Zakaryan, Haziran, Altın, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son Dakika Haberleri
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
14:44 Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı
14:40 Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı
14:28 Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
14:27 Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
14:27 Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı
14:24 Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız
14:23 Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan         
14:56
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL         
14:33
Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
14:28
Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız         
14:25
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu         
11:28
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 15:11:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement