Efsane caz gitaristi Bucky Pizzarelli coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sanatçının kendisi gibi müzisyen olan oğlu John Pizzarelli, babasının ölümünü doğruladı. John Pizzarelli, efsane cazcının New Jersey'deki evinde coronavirüse bağlı sebeplerle son nefesini verdiğini belirtti.



Ailesi, Pizzarelli'nin bir süre önce yapılan coronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.



Dünyanın en iyi caz gitaristlerinden biri olarak bilinen ve tam adı John Paul "Bucky" Pizzarelli olan sanatçı, aralarında Frank Sinatra'nın da bulunduğu müzik ikonlarıyla birlikte çalmıştı.



Sanatçının, kendisiyle aynı adı taşıyan ve gitarist olan oğlu John Pizzarelli de bu yıl 27 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nde grubuyla birlikte sahneye çıkacaktı.



Pizzarelli'nin 1954 yılında evlendiği eşinden dünyaya gelen diğer oğlu Martin de kontrbasçı.