Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek

İnsanlık gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken, hayatımızda da birçok şey değişmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de araba konusu. Bundan 30 sene önce belki sokaklarda arabalar çok nadir olarak görülürken, artık adım başı bir araç görmeye başladık. Neredeyse her evin kapısında bir araba bulunuyor. Hal böyle olunca da ortaya trafik sorunu çıkıyor.

Ancak gelişen teknolojiyle araçların da özellikleri değişiyor. Günümüzde akaryakıt ile çalışan arabaların yerini elektrikli araçlar almaya başlarken bir de uçan arabalar konusu var. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan, Simge Ata'nın hazırladığı videoda uçan arabalarla ilgili merak edilenler aktarıldı.