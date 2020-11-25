Efsane cuma indirimleri Özdilek'te - Son Dakika

Efsane cuma indirimleri Özdilek'te

25.11.2020 11:17
Efsane cuma indirimleri Özdilek'te, System.String[]

Kaliteli, güvenli ve avantajlı alışverişin adresi Özdilek'te 'efsane cuma indirimleri' başlıyor.

Kaliteli, güvenli ve avantajlı alışverişin adresi Özdilek'te 'efsane cuma indirimleri' başlıyor. Binlerce üründe efsane indirimler, 26-29 Kasım tarihleri arasında tüm Özdileklerde; 21-29 Kasım tarihlerinde ise çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da!

Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı kendine ilke edinen Özdilek, birçok üründe uygun fiyatlar ve çeşitli kampanyalar ile misafirlerini ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da ise takipçilerini bekliyor. Kaçırılmayacak fırsatların sunulduğu ve dört gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında ziyaretçiler, bol alternatifli ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilecekler.

Kadın, erkek ve çocuk giyim, ayakkabı ve çanta ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, temizlik ürünlerinden market ve şarküteri ürünlerine, elektronik eşyadan züccaciye ürünlerine kadar binlerce üründe indirim ve çeşitli kampanyalar Özdileklerde.

Efsane cuma indirimleri kapsamında, rahatlığı ve kalitesiyle en çok tercih edilen birbirinden özel markaların ayakkabı, bot ve terliklerinde ikincisi yüzde 50 indirim, tekstil ürünlerinde 4 al 3 öde ve yüzde 50'ye varan farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuluyor. Özdilek Ev Tekstili ürün grubunda nevresim takımı, pamuklu battaniye, halı, koltuk örtüsü ve havlu çeşitleri ile havlu paspas alternatifleri Efsane Cuma İndirimi kapsamında uygun fiyatlar kullanıcılarla buluşuyor. - BURSA

Efsane cuma indirimleri Özdilek'te
Efsane cuma indirimleri Özdilek'te

Efsane, Kasım, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Efsane cuma indirimleri Özdilek'te - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "tetanos-difteri" kullanıma hazır         
10:47
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler         
08:50
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:26:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Efsane cuma indirimleri Özdilek'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei