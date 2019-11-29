Son Dakika Haberleri: "Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu
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"Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu

7 saat önce

AVM girişinde yaşanan yoğunluk görüntüleri Alışveriş için sıraya giren müşteriler İSTANBUL - Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu.

AVM girişinde yaşanan yoğunluk görüntüleri

Alışveriş için sıraya giren müşteriler İSTANBUL - Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu.

Kasım ayının geleneksel hale gelen alışveriş indirimi "Efsane Cuma" için vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. Önceki yıllara göre Alışveriş merkezlerinin kapıları daha erken açıldığı için izdiham yaşanmazken, bazı markalar için uzun kuyruklar oluştu.

Efsane Cuma ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı

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