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"Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu
7 saat önce
AVM girişinde yaşanan yoğunluk görüntüleri Alışveriş için sıraya giren müşteriler İSTANBUL - Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:12 Kaynak: AA
AVM girişinde yaşanan yoğunluk görüntüleri
Alışveriş için sıraya giren müşteriler İSTANBUL - Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu.
Kasım ayının geleneksel hale gelen alışveriş indirimi "Efsane Cuma" için vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. Önceki yıllara göre Alışveriş merkezlerinin kapıları daha erken açıldığı için izdiham yaşanmazken, bazı markalar için uzun kuyruklar oluştu.
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