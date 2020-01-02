Efsane dergi 17 yaşına girdi - Son Dakika
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Efsane dergi 17 yaşına girdi

6 saat önce

Erzurum'da yayınlanan Türkiye'nin en uzun soluklu şehir mizah dergilerinden Fırfırik, 17'nci yılına girdi.

Efsane dergi 17 yaşına girdi, System.String[]

Erzurum'da yayınlanan Türkiye'nin en uzun soluklu şehir mizah dergilerinden Fırfırik, 17'nci yılına girdi.


Vedat Refayeli'nin sahibi ve yazı işleri müdürü olduğu Fırfırik Dergisi, 1 Ocak'ta çıkan sayısı ile 358'nci sayıya ulaştı. Erzurum'un gündemine ilişkin konularını mizahı bir dille ele alan ve yöre şivesinin yeraldığı derginin yayın yılı 17 yıla çıktı. 16 sahifeden oluşan ve "Farfaruk abiden bumbalar", "Baldodak Heyro" gibi köşelerin de yayınlandığı aylık derginin bu sayısında da yerel yöneticilerin uygulamaları esprili bir dille ele alındı. Türkiye'nin en uzun soluklu şehir mizah dergilerinden olan ve "Beleş okuyanın kaynanası öle" sloganı ile yayınını sürdüren Fırfırik Dergisine Selahattin Şener, Murat Balkuş ve Zafer Taş da esprileri ile renk katıyorlar. Erzurum'da yayınlanan bölge gazetesi PUSULA'nın okuyucularına ücretsiz dağıtılan dergi abonelerine 10 liradan satılıyor.


Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr.Besim Yıldırım tarafından tez konusu da olan Fırfırik'in sadece yurt içinde değil yurt dışında da aboneleri bulunuyor.


Mizah gazetesinin sahibi Vedat Refayeli, 17'nci yıla girmenin mutluluğunu ve gururunu taşıdıklarını belirterek, "Amacımız hoşgörü kültürünün gelişmesine katkı sağlamak ve yüzlerin bir nebze de olsa gülmesini sağlamaktır. İdeolojik bir yönümüzün olmadığı gibi ilin sorunlarının da mizahi dille ele alınıp çözümüne katkı sunmaktır. Bunu yaparken biraz dilimiz sivri olabiliyor. Bu da mizahın dilinin sivriliğinden olsa gerek. Özellikle de buraya kadar gelmemizde yerel yöneticilerin olumlu yaklaşımları rol oynadı. Sonsuz hoşgörüleri sebebiyle onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. " dedi. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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