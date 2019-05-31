Son Dakika Haberleri: Efsane Dizi 'BEHZAT Ç.'den ilk kareler yayınlandı!
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Efsane Dizi 'BEHZAT Ç.'den ilk kareler yayınlandı!

1 saat önce

BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç.'den ilk kareler yayınlandı.

Efsane Dizi 'BEHZAT Ç.'den ilk kareler yayınlandı!, System.String[]

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç.'nin çekimleri Ankara'da son sürat devam ediyor.

Dizi tarihinin fenomen projelerinden 'Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda efsane ekipten Beşikçioğlu dışında Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alıyor. Bu ekibe ayrıca Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:27 Kaynak: Bültenler
Ankara, BluTV, Güncel
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