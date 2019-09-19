Son Dakika Haberleri: Efsane Dizi Behzat Ç.'nin 2. Sezon müjdesi geldi
Son Dakika Güncel Haber

Efsane Dizi Behzat Ç.'nin 2. Sezon müjdesi geldi

38 dakika önce

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 6 yılın ardından geçtiğimiz aylarda BluTV özel yapımı olarak izleyicilerin karşısına yeniden çıktı.

Efsane Dizi Behzat Ç.'nin 2. Sezon müjdesi geldi, System.String[]

9 bölümden oluşan 1. sezonun ardından merakla beklenen sorunun müjdeli cevabı BluTV'den geldi… Ekip çok yakında 2. sezon çekimlerine başlıyor.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı farklı hikayesiyle Türk dizi tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', ikinci sezonuyla da yine BluTV'de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik'den oluşan güçlü kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dk. oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dk.'dan oluşacağı müjdesi geldi.

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yine sadece BluTV'de yayınlanacak, merakla beklenen 2. sezon çekimleri yakında başlayacak.

Serdar Akar, Ankara, BluTV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden izinli çıkan eski eş, genç kadını tanınmaz hale getirdi
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:23:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efsane Dizi Behzat Ç.'nin 2. Sezon müjdesi geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]