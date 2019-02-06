Efsane Dizi Lost Hakkında Heyecanlandıran Açıklama: Yeniden Çekilebilir

Her ne kadar son sezonuyla ve finaliyle sevenlerinin bir miktar kalbini kırmış olsa da 2000'lerin en efsane yapımlarından biridir LOST. Hatta sonrasında sezon arasına girmesiyle Prison Break gibi bir başka efsanenin de çıkışına ön ayak olmuştur.2010 yılında yayın hayatına son verdiğinden beri herkes LOST'un bir şekilde geri dönmesini veya yeniden çekilmesini istiyor. Görünen o ki ABC'nin yeni başkanı Karey Burke de bu isimlerden biri.ABC'nin başkanı Karey Burke'ye LOST'un yeniden çekilip çekilmeyeceği, bu konuda neler düşündüğüne dair sorular soruldu. Burke, "Olmasını çok isterim. Gerçekten de izlemeyi isteyeceğim bir 'reboot' proje olacaktır." şeklinde konuştu.Bugün bile dizinin sıkı hayranları, Lost'u tekrar tekrar izleyerek daha önce görmedikleri detaylar yakalamaya çalışıyorlar. Açıkçası Burke'nin açıklamaları ortada resmi bir girişim olmadığını, 'Neden olmasın?' tadında bir yaklaşım olduğunu düşündürüyor. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler göreceğiz.