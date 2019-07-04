Son Dakika Haberleri: "Efsane ekspres"e yoğun talep
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"Efsane ekspres"e yoğun talep

1 saat önce

İş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin yarın yapacağı ilk sefer için bütün biletler satıldı.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin yarın yapacağı ilk sefer için bütün biletler satıldı.
AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalıların rağbet ettikleri "efsane tren" Ankara Ekspresi, ilk seferini yarın yapacak.
Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 kişi olan Ankara Ekspresi'nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor.
Tren ilk seferini 311 kişiyle tam dolu olarak gerçekleştirecek.
Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek.
Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı hattında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara güzergahında 9 saat olacak.
Ankara'dan yarın, İstanbul'dan 6 Temmuz'da başlamak üzere her gün karşılıklı işleyecek Ankara Ekspresi'nde seyahat eden yolcular trendeki restoranda yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Tamamı yataklı ve pulman vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi'nin 1 Şubat 2012'de Gebze- Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferine ara verilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Halkalı, Ankara, Güncel
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