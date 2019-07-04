'Efsane ekspres'e yoğun talep
1 saat önce
İş insanları, sanatçılar ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:17
İş insanları, sanatçılar ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara
Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı.
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