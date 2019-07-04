Son Dakika Haberleri: 'Efsane ekspres'e yoğun talep
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'Efsane ekspres'e yoğun talep

1 saat önce

İş insanları, sanatçılar ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı.

'Efsane ekspres'e yoğun talep, System.String[]
İş insanları, sanatçılar ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:17 
Ankara, Ekonomi
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