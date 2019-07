'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi'nin bugün itibarıyla seferlerine yeniden başladığını belirterek, "Gelecek yıl Doğu Ekspresi gibi iki önemli güzergahımız Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresi'ni de bu yarışmaya dahil ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi'nin bugün itibarıyla seferlerine yeniden başladığını belirterek, "Gelecek yıl Doğu Ekspresi gibi iki önemli güzergahımız Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresi'ni de bu yarışmaya dahil ediyoruz" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının (TCDD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekpresi Fotoğraf Yarışması ödül töreni Ankara'da bir otelde düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürü Erol Arıkan, TCDD Genel Müdür Vekili İsmail Çağlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Turan Özyanık ve ödül alan yarışmacılar katıldı. Yarışmaya bu yıl Türkiye'nin her yerinden 554 fotoğrafçı katılırken, toplamda bin 772 fotoğraf yarıştı. Jürinin çalışması sonucunda ilk 3'e giren eserler, mansiyona hak kazanan 3 eser ve sergileme hakkı alan 40 eser belirlendi. Bu yıl yarışmanın dikkat çeken tarafı ise kadın fotoğraf sanatçılarının yarışmaya gösterdiği yoğun ilgi oldu. Kadın fotoğraf sanatçılarından Bedriye Budak birincilik ödülü alırken, mansiyon ödüllerinden birisi de yine kadın sanatçılardan Nilüfer Yeloğlu'na gitti. Yarışma sonucunda derece alan ve sergilemeye hak kazanan kadınların sayısı 10'u buldu.



"Her insanın nasıl bir hikayesi varsa, her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesi vardır"



Törende konuşan Bakan Turhan, "Her insanın nasıl bir hikayesi varsa, her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesi vardır. Bunun yanında her insan kendi hikayesini yazar, her yol akıp giden zamana tanıklık eder ve her fotoğraf anı kaydederek çıplak hakikat olarak belgeler. Seyahatler ise bu üçünün hayat tünelleridir. Velhasıl, özellikle günümüz dünyası için insan yolsuz, yol seyyahsız ve seyahat de fotoğrafsız/kayıtsız olmuyor, olamıyor. Tabii tüm bunların yanında, seyahatin güzergahı ve neyle yapıldığı da çok önemli. Meseleye bu açıdan bakacak olursak da siz değerli fotoğraf tutkunlarının çok şanslı olduğunu görüyoruz. Şanslısınız çünkü Anadolu gibi dünyanın doğa ve tarih kokan cennet diyarında, trenle yani Doğu Ekspresi ile seyahat edebiliyorsunuz. Tabii durum böyle olunca da ortaya 'düşler aleminden kesitler' diyebileceğimiz muhteşem güzellikteki bu fotoğraflar çıkıyor" ifadelerini kullandı.



"Ruhunuz yoksa atınız koşmaz" sözünü hatırlatan Bakan Turhan, şunları kaydetti:



"Trenlerimiz, milletimizin kadim geçmişinden aldığı ruhla 163 yıldır yollarımızda koşuyor; yolcu taşıyor, yük taşıyor, umut taşıyor. Yeri geliyor İstiklal Harbi günlerinde olduğu gibi askerimize mühimmat taşıyor, yeri geliyor Anadolu'nun güzelliklerini dünyayla buluşturuyor. Bunun yanında, tam da bu noktada bir hususa da değinmeden edemeyeceğim. Allah'a şükür millet olarak çok ulvi ve güçlü bir ruha sahibiz. Ne yazık ki atımızın koşacağı yolları uzun yıllar ihmal ettiğimiz de bir gerçek. Demiryollarımız da bu ihmalden payına düşeni fazlasıyla almıştır. Öyle ki, tüm dünya demiryollarını uzattıkça uzatırken biz 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapmışız."



"Doğu Ekpresi 436 bin 755, Van Gölü Ekpresi geçen yıl 269 bin yolcuyu ağırladı"



Kendi hükümetleri döneminde yapılan çalışmalara değinen Bakan Turhan, "Yılda, ortalama 135 kilometre demiryolu yapmaya başladık. İlk günden bugüne çivi dahi çakılmayan rayları elden geçirdik, tüm hatlarımızı modernize ettik. Hepimizin yüzlerini güldüren Yüksek Hızlı Trenleri, Marmaray'ı vs. söylemiyorum bile. Sonunda ne oldu biliyor musunuz ? İnsanımız yeniden demiryoluyla tanıştı, treni hatırladı, konforlu, güvenli, rahat ulaşıma kavuştu. Elbette Doğu Ekspresi de tüm bunlardan payına düşeni aldı. Doğu Ekspresi, artık daha büyük gururla ülkemizin muhteşem güzelliklerini, saklı zenginliklerini aşikar etmek için yola çıkıyor. Bize, tarihimizi, kültürümüzü hatırlatmak, bir inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen güzelim köylerimizi, kasabalarımızı hatırlatmak için yola düşüyor. Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi'nin geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladığını söyleyeyim de nereden nereye geldiğimizi anlamış olalım. Yine daha önceki yıllarda neredeyse kullanılmayan Van Gölü Ekspresi, geçtiğimiz yıl 269 bin yolcuyu ağırladı. Artık insanlar memleketimizin güzelliklerinin tadına vararak yapabilecekleri tren yolculuklarının Doğu Ekspresi ile sınırlı olmadığını gördü" diye konuştu.



"'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' bugün itibarıyla seferlerine yeniden başlıyor"



"Efsane Ekspres" olarak bilinen "Ankara Ekspresi"nin tekrardan seferlerine başlayacağı müjdesini veren Bakan Turhan, "Biliyorsunuz yoğun talep üzerine 29 Mayıs'ta Turistik Doğu seferi de başlattık. Yeni başlattığımız Turistik Doğu trenimizin de yoğun ilgiyle karşılanmış olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Burada yeri gelmişken bir müjde vermek istiyorum. 'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' bugün itibarıyla seferlerine yeniden başlıyor. Biliyorsunuz, Ankara Ekspresi 1 Şubat 2012'de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demiryolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferden kaldırılmıştı. Çalışmalar tamamlandığı için artık Ankara Ekspresimiz, Ankara'dan ve Halkalı'dan her gün saat 22'de hareket edecek" ifadelerini kullandı.



"Gelecek yıl Doğu Ekspresi gibi iki önemli güzergahımız Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresi'ni de bu yarışmaya dahil ediyoruz"



Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de demiryolu fotoğrafçılığının gelişmesini istediklerini belirten Bakan Turhan, "Bu amaçla da ne gerekiyorsa yapmak niyetindeyiz. Sizleri demiryollarımızın ve ülkemizin gönüllü reklam elçileri olarak görüyoruz. Yaşadığımız anı geleceğe taşıyan, onu ölümsüzleştiren bir kare fotoğraf, bazen binlerce sayfa yazının anlatamadığını dillendirir. 'Tam O An' Fotoğraf Yarışma ve Sergisi de işte bu misyonunu başarıyla sürdürüyor. Bu nedenle bu yarışmayı gelecek yıl uluslararası düzeye taşıyor ve kapsamını da genişletiyoruz. Gelecek yıl Doğu Ekspresi gibi iki önemli güzergahımız Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresi'ni de bu yarışmaya dahil ediyoruz. Önümüzdeki yıl dünyanın her yerinden ülkemize gelerek bu üç hatta fotoğraflarını çekerek yarışmaya katılacaklar. Böylece dünyanın her yerinde bu güzergahlarımız daha çok tanınacak" şeklinde konuştu.



"Garlarımızı yaparken tarihimizi ve bugünümüzü yansıtmasına özen gösteriyoruz"



Türkiye'nin ve Anadolu'nun güzelliklerinin ortada olduğunu ve bu güzelliklere katkı sağlamak istediklerini anlatan Bakan Turhan, "Bizler de bu güzelliklere güzellik katmak için garlarımızı yaparken tarihimizi ve bugünümüzü yansıtmasına özen gösteriyoruz. Ankara garı bunun en güzel örneği, bir tarafta tarih, bir tarafta günümüz mimarisi, ayrıca garlarımızın yanında hatlarımızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına da özel önem veriyoruz. Zaten coğrafyamız, Anadolumuz, ülkemiz bir deklanşöre basmakla sanat harikaları verecek güzellikte. Bu güzellikleri ölümsüzleştirdiğiniz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm fotoğrafçılarımızı da kutluyorum. Bu yarışmaya kadın katılımcılardan yoğun ilgi göstermiş olması da sevindirici bir durum. Birincilik ödülünü de zaten bir kadın fotoğrafçı, Sayın Bedriye Budak Hanımefendi almıştır. Kendilerini tebrik ediyorum. Kuşkusuz bu yarışma, tren yolculuğuna, turistik tren seferlerimize rağbete pozitif etki edecektir" dedi.



Konuşma sonrasında ödül törenine geçildi. Mansiyon ödülü almaya hak kazanan Nilüfer Yeloğlu'na ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Turan Özyanık, üçüncülük ödülünü alan Akmet Harmancı adına Bülent Karaduman'a ödülünü TCDD Genel Müdürü Erol Arıkan, ikincilik ödülünü alan İsmet Soner Yılmazer'e ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve birincilik ödülünü kazanan Bedriye Budak'a ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan verdi. Ödüllerin ardından protokole günü hatıraları hediye edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan serginin açılışını yaptı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Mansur Yavaş, Moskova'da iş birliği anlaşması imzaladı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Mansur Yavaş'tan belediye birimlerine "Fotoğraflarımı kaldırın" talimatı