Efsane film 300 Spartalı'nın "This is Sparta" sahnesi 10 farklı dilde dublajlandı - Son Dakika

YouTube'da film ve dizi önerileri, sinema haberleri, video makaleler, inceleme, liste ve sinemaya dair içerikler hazırlayan Şakir Yıldız, yepyeni videoyla kullanıcılarının karşısına çıktı.

YouTube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Zack Snyder'in yönetmenliğini yaptığı savaş epiği 300 Spartalı filmindeki belki de en meşhur sahne olan "This is Sparta" yani "Burası Sparta" sahnesinin 10 farklı dilde dublaj versiyonunu derledi.