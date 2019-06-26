Efsane Filmlerin Karizmasını Yerle Bir Eden 15 Kamera Arkası Görüntüsü

İleri teknolojiler sayesinde film yapımcıları, filmlere olağanüstü görsel efektler ekleyebiliyor. Yeşil perde olarak bilinen teknolojiyi kullanarak bir şehri yerle bir edebilen görsel efekt uzmanları, aynı zamanda normal şartlarda mümkün olmayan görüntüleri de filmlerin içerisine yerleştirebiliyor.İzlediğimiz filmler, beyaz perdede muhteşem görünse de çekim sırasında nispeten komik ya da aynı etkiyi vermeyen görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu listemizde sizler için çekim anı filmdeki kadar 'karizmatik' olmayan 15 sahneyi bir araya getirdik.Görünüşe bakılırsa Sean Gunn, bulunduğu durumdan pek de memnun değilTabii ki Deadpool'un gerçekten havaya uçmasını beklemiyorduk ancak bu fotoğrafı görünce olayın etkisini yitirdiğini söylemeden geçemeyeceğizKonu devasa bir kurt bile olsa görsel efektin altından kalkamayacağı çok az şey bulunuyorFırtınalı bir gün için bulmanız gereken tek şey dev bir yeşil perde…Normal şartlar altında uzay, deniz seviyesinin 100 km üstünde bulunuyor ancak bir yan odaya geçmek çok daha zahmetsiz olabilirYeşil olduğunuz sürece istediğiniz her şekilde ve her yerde olabilirsiniz. Tabii burada olmak ister misiniz, orası tartışılırKaplanların evcil olmadığını kim söylemiş? Gerçek hayattaki kadar havalı durmasa da oldukça uysal görünüyorHer şey mümkün derken yalan söylemiyorduk. Dakikalar içerisinde Ay'a insan gönderebilir ve yıldızlarda savaşabilirsinizİsterseniz yüzünüzün yarısını da yok edebiliyorsunuz. İsterseniz…"Eskiden buralar hep yeşillikti" sözünün aslında bu anlama geldiğini kim düşünebilirdi ki?Nefes kesen Hobbit serisi ve bir o kadar nefes kesmeyen set ortamı…Bir kemer aracılığıyla Morpheus'un rehberliğine ihtiyacınız olmadan uçabilirsinizSüper güçlere sahip olmak aslında göründüğünden daha kolay ve göründüğü kadar havalı değilDemek ki süpürgeyle uçmak düşündüğümüz kadar eğlenceli değilmişFilmde klima olmasa da sette klima olduğunu söyleyelim