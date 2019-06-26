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Efsane Filmlerin Karizmasını Yerle Bir Eden 15 Kamera Arkası Görüntüsü

27 dakika önce

Birçok filmde ağzımızı açık bırakan sahneler bulunsa da bu sahnelerin nasıl çekildiğini görünce işin tüm sihrinin kaçtığını söyleyebiliriz. Amacımız filmlerin havasını kaçırmak olmasa da bazı unutulmaz yapımların kamera arkası görüntülerini sizler için bir araya getirdik.

Efsane Filmlerin Karizmasını Yerle Bir Eden 15 Kamera Arkası Görüntüsü, System.String[]
İleri teknolojiler sayesinde film yapımcıları, filmlere olağanüstü görsel efektler ekleyebiliyor. Yeşil perde olarak bilinen teknolojiyi kullanarak bir şehri yerle bir edebilen görsel efekt uzmanları, aynı zamanda normal şartlarda mümkün olmayan görüntüleri de filmlerin içerisine yerleştirebiliyor.

İzlediğimiz filmler, beyaz perdede muhteşem görünse de çekim sırasında nispeten komik ya da aynı etkiyi vermeyen görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu listemizde sizler için çekim anı filmdeki kadar 'karizmatik' olmayan 15 sahneyi bir araya getirdik.

Görünüşe bakılırsa Sean Gunn, bulunduğu durumdan pek de memnun değil



Tabii ki Deadpool'un gerçekten havaya uçmasını beklemiyorduk ancak bu fotoğrafı görünce olayın etkisini yitirdiğini söylemeden geçemeyeceğiz



Konu devasa bir kurt bile olsa görsel efektin altından kalkamayacağı çok az şey bulunuyor



Fırtınalı bir gün için bulmanız gereken tek şey dev bir yeşil perde…



Normal şartlar altında uzay, deniz seviyesinin 100 km üstünde bulunuyor ancak bir yan odaya geçmek çok daha zahmetsiz olabilir



Yeşil olduğunuz sürece istediğiniz her şekilde ve her yerde olabilirsiniz. Tabii burada olmak ister misiniz, orası tartışılır



Kaplanların evcil olmadığını kim söylemiş? Gerçek hayattaki kadar havalı durmasa da oldukça uysal görünüyor



Her şey mümkün derken yalan söylemiyorduk. Dakikalar içerisinde Ay'a insan gönderebilir ve yıldızlarda savaşabilirsiniz



İsterseniz yüzünüzün yarısını da yok edebiliyorsunuz. İsterseniz…



"Eskiden buralar hep yeşillikti" sözünün aslında bu anlama geldiğini kim düşünebilirdi ki?



Nefes kesen Hobbit serisi ve bir o kadar nefes kesmeyen set ortamı…



Bir kemer aracılığıyla Morpheus'un rehberliğine ihtiyacınız olmadan uçabilirsiniz



Süper güçlere sahip olmak aslında göründüğünden daha kolay ve göründüğü kadar havalı değil



Demek ki süpürgeyle uçmak düşündüğümüz kadar eğlenceli değilmiş



Filmde klima olmasa da sette klima olduğunu söyleyelim

Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:07 
Teknoloji
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