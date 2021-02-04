Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren İngiliz eski futbolcu Paul Gascoigne'nin kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı. Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Paul Gascoigne'nin kızı Bianca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak kişisel Instagram hesabından iç çamaşırlı bir pozunu paylaşan güzel modelin bu fotoğrafı büyük ilgi görürken kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. 300 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren Bianca Gascoigne'nin Instagram hesabında 300 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Son Dakika

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz

Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama

Koçlar arasında ölümüne kavga! O anlar saniye saniye kamerada

Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili

"Elim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi ama iş işten geçti! Kendisine 'ağabey' demeyen arkadaşını vurdu

Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı