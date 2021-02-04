Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti - Son Dakika

Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti

04.02.2021 20:43
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti, System.String[]

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren İngiliz eski futbolcu Paul Gascoigne'nin kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı. Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Paul Gascoigne'nin kızı Bianca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak kişisel Instagram hesabından iç çamaşırlı bir pozunu paylaşan güzel modelin bu fotoğrafı büyük ilgi görürken kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti

300 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren Bianca Gascoigne'nin Instagram hesabında 300 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti

Paul Gascoigne, Instagram, İngiltere, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti - Son Dakika Spor


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