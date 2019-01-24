Efsane Futbolcu Maradona'dan Maduro'ya Destek

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini yineleyerek, "Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum.

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini yineleyerek, "Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum. Venezuela'yı halk yönetiyor." ifadesini kullandı.



Maradona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Maduro'ya desteğini vurguladı.



Maradona "Değişmeyeceğim. Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum. Venezuela'yı halk yönetiyor, onları seviyorum!" ifadelerine yer verdi.



Efsane futbolcu ve teknik direktör Maradona, Maduro'nun Mayıs 2017'de düzenlediği seçim kampanyasının kapanışına da katılmış ve desteğini göstermişti.



Maradona, ayrıca, 2017'de yayımladığı bir videoda, "Biz ölene dek Chavezcileriz. Maduro istesin, sahip olduğumuz en kutsal şey olan bayraklarımızı ezmek isteyenlere, emperyalizme karşı savaşmaya ve özgür Venezuela için asker üniformamı giymeye hazırım. Yaşasın Chavez, yaşasın Maduro. Yaşasın devrim." demişti.

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