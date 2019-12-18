Efsane futbolcu Mehmet Alkışlı'nın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika
Son Dakika Spor Efsane futbolcu Mehmet Alkışlı'nın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika Spor

Efsane futbolcu Mehmet Alkışlı'nın ismi ölümsüzleşti

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı'nın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.

Efsane futbolcu Mehmet Alkışlı'nın ismi ölümsüzleşti, System.String[]

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı'nın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.


İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. sokakta yer alan parkın açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve merhum futbolcu Mehmet Alkışlı'nın ailesi gerçekleştirdi.


Kuşadası Belediyesi kente yeni yeşil alan ve park alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri "Daha Yeşil Bir Kuşadası" hedefi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. sokakta yer alan parkın yapımını tamamladı. Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı'nın ismini taşıyan parkın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.


Parkın açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı'nın ismini yeni yaptıkları bir parka vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Mehmet Alkışlı Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan önemli bir insandır. Böyle bir insanın ismini bir yeşil alanda, yaşatıyor olmak bizler için büyük bir onur ve mutluluktur. Daha yeşil bir Kuşadası hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kuşadası'na daha fazla yeşil alan ve park alanı kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


3702 metre kare alan üzerine inşa edilen Mehmet Alkışlı Parkı'nın içerisinde, ses yapmayan özellikli tek pota basketbol sahası, 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları, kedi evi  ile zeytin ve dut ağaçları yer alıyor. Ayrıca park içerisinde uygulanan özgün peyzaj çalışması ve park bitişiğindeki elektrik trafosunun duvarlarına yapılanan "futbol" temalı çizimler vatandaşların ilgisini çekiyor. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!
Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı

Son Dakika Haberleri
18:24 GMG Kırklarelispor'un kupada tur atlaması kentte sevinç yaşattı - Son Dakika Spor
18:23 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor maçının ardından - Son Dakika Spor
18:18 Marius Sumudica: "Biz zaten ilk maçta 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik" - Son Dakika Spor
18:15 Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika Spor
18:15 Galatasaray'da aralık ayı divanı sona erdi - Son Dakika Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Son Dakika Spor
17:19 Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:31:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efsane futbolcu Mehmet Alkışlı'nın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]