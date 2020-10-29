Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı - Son Dakika

Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı

29.10.2020 22:00

Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, sosyal medyadan yayınladığı video ile Azerbaycan'a destek verdi. Ronaldinho, videosunda "Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Herkesin huzur içerisinde evine dönmesini diliyorum" dedi.

Brezilya'nın efsane futbolcularında Ronaldinho, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a yayınladığı video ile destek verdi.

Efsane futbolcu sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Herkesin huzur içerisinde evine dönmesini diliyorum. Çok iyi karşılandığım bir ülke ve yakında tekrar Azerbaycan'a gitmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

4 YIL ÖNCE BAKÜ'YE GİTMİŞTİ

Ronaldinho, Bakü'de açmayı planladığı futbol akademisi için 2016 yılında Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştu. Azerbaycan'da basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı eski futbolcu, toplantının ardından Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda "Gebele" Akademi U-15 takımı oyuncuları ile buluşmuştu.

2015 yılında son olarak Brezilya kulübü Fluminense'nin formasını giyen Ronaldinho, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devleriyle birçok başarı elde etti. 40 yaşındaki futbol adamı, 2002 yılında da ülkesi Brezilya ile Dünya Kupası sevinci yaşamıştı.

Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı

Ronaldinho, Azerbaycan, Futbolcu, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Kulüplerin sosyal medyadan yaptığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı UEFA Başkanı Ceferin: VAR sistemi sınırlandırılacak Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı
Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu         
21:47
Almanya'da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı Almanya'da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı         
21:31
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu         
21:27
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı         
20:50
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 22:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei