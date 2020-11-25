Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti - Son Dakika

Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti

25.11.2020 20:17

- Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.

- Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol dünyasını üzüntüye boğan haber Arjantin'den geldi. Kasım ayında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre'deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Arjantin basını olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları üzücü haberi haberi duyurdu.

Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Napoli ev Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.

1986 yılında oynanan Dünya Kupası'nda Arjantin futbol takımının kaptanlığını yapan ve adını tarihe yazdıran Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın ölümü tüm dünyada üzüntüye neden oldu.

Maradona kimdir?

Diego Armando Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te doğdu. 20 Ekim 1976 tarihinde 16 yaşındayken Argentinos Juniors adlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 1976 ve 1981 yılları arasında çıktığı 167 maçta 115 gole imza attıktan sonra 1 milyon Euro karşılığında Boca Juniors kulübüne transfer oldu. 1982 Dünya Kupası'ndan sonra İspanyol kulübü FC Barcelona'ya 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve dönemin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Maradona'nın Barcelona macerası kısa sürdü. Athletic Bilbaolu Andoni Goikoetxea ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. Daha sonra kulüp başkanı Josep Lluis Nunez ile anlaşmazlık yaşayan Maradona 1984 yılında İtalya Serie A takımı Napoli'ye 6.9 milyon Euro karşılığında transfer olarak yeni rekor kırdı. Maradonalı Napoli 1986-1987 ve 1989-1990 sezonlarında lig şampiyonu oldu. 1992'de Napoli'den ayrıldıktan sonra 1 yıl Sevilla'da oynadı. 1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu ve 1995'te de Boca Juniors'a geri döndü. Arjantin Milli Takımı adına 91 milli maça çıkarak 34 gol attı. 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenen Arjantin Milli Takımı'nda kupaya uzandı. O maçtan sonra Altın Top ödülü aldı. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1'i yendikleri maçta iki golü de Maradona atmıştı. İlk golü eliyle attığı için de o gole, "Tanrı'nın eli" yorumunu yapmış ve uzunca süre konuşulmuştu. Ayrıca aynı maçtaki ikinci golü de 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

2008 yılında getirildiği Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ise 15 ay sonra istifa etmişti.

Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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