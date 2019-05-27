Son Dakika Haberleri: Efsane grup Boney M, Kemer'de konser verdi

Efsane grup Boney M, Kemer'de konser verdi

3 saat önce

EFSANE müzik grubu Boney M, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.

Efsane grup Boney M, Kemer'de konser verdi, System.String[]
EFSANE müzik grubu Boney M, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.
Reggae, disco, eurodisco, R&B ve pop rock tarzlarında söyledikleri şarkılarla 80'li yıllardan bu yana çok sayıda hayran kitlesine sahip olan Boney M grubu, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıktı. Solist Liz Mitchell Pemberton, Carol Grey, Kerry Ann Bobooram ve Toni Ashcroft'tan oluşan Boney M konserinde 'Rasputin', 'Dady Cool', 'Ma Baker', 'Felicidad' ve 'Reivers of Babylon' gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi. Konseri izleyen yerli ve yabancı turistler şarkılara eşlik ederken yerlerinde duramadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren konserde eğlence doruk noktasına ulaşırken, izleyiciler hayranlıkla takip ettikleri Boney M grubunu program sonunda dakikalarca alkışladı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Magazin
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