Efsane Güreşçi Ahmet Taşçı'nın Hayatı Sinemaya Taşınıyor

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'ın (59) hayatı, beyaz perdeye taşınıyor.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'ın (59) hayatı, beyaz perdeye taşınıyor. 'Taşçı' adının verileceği filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.



Kırkpınar'da 9 kez başpehlivanlık kürsüsüne çıkan Ahmet Taşçı'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Nisan ayının ilk haftasında Karamürsel'de başlayacak olan çekimler için bugün protokol imzalandı. Düzenlenen imza törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, filmin yapımcısı Bilal Savdert, Ahmet Taşçı ve dizi oyuncusu Esin Civangil katıldı. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olması tahmin edilen sinema filminin Ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.



Filmin yapımcısı Bilal Savdert, ülkemize mal olmuş bu tür değerlerin beyaz perdeye aktaracak olmalarından dolayı heyecan duyduklarını belirterek, "Bilindiği üzere son zamanlarda sinemada yeni bir akım başladı. Bu akım geçmişte özlem duyulan sanatçılar, sporcular ve hatta bir yarış atı gibi ünlü kişilerin hayatları sinema filmi olarak hayata geçirildi. Bizler de bu projelerin tuttuğunu gördük. Bu anlamda biz de yeni bir film çıkarıp yaşayan efsane Ahmet Taşçı ağabeyimizin hayatını çekelim istedik. Bizim bu teklifimizi kabul edip bizi kırmayan Ahmet Taşçı ağabeyimize teşekkür ederiz" dedi.



'İYİ HİKAYE GERÇEK OLANDIR'



Ata sporu olan güreşle ilgili yapılan filme kendisinin seçildiğini söyleyen Ahmet Taşçı, "Tarihe ve kültüre hizmet etmek amacıyla yaşayan başarılı sporcuların hayatlarını sinemaya taşıyor. Bunların içerisinden seçip ata sporumuzun tarihe geçmiş bir sporcusu olarak da beni seçtiler. Bu projeden dolayı son derece memnun oldum. İyi hikaye gerçek olandır. Bu hikayenin de başlangıcını inşallah hep beraber yapıp filmimizi sinemaya taşıyacağız" diye konuştu. - Kocaeli

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