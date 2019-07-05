Son Dakika Haberleri: Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı

1 saat önce

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı, veliahtı olarak milli sporcu Taha Akgül'ü gördüğünü bildirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı, veliahtı olarak milli sporcu Taha Akgül'ü gördüğünü bildirdi.
Taşçı, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde adına düzenlenen "Bitmeyen Güreşin Yaşayan Efsanesi" söyleşisine katıldı.
Sunuculuğunu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı söyleşide Taşçı, yağlı güreş hakkında merak edilen soruları cevapladı.
Ahmet Taşçı, "2020'de olimpiyatlara katılacak milli sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, olimpiyatlardan sonra da Kırkpınar'a katılabileceklerini söylemişlerdi. Milli güreşçilerimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Her ikisini de takip ediyorum. Rıza Kayaalp çok güçlü bir çocuk ama grokoremenci. Taha'yı yağlı güreşe daha yakın görüyorum. Taha'nın alanı serbest sitil benzeri. Yağa alışabilirse altın kemer alabilir. Yaşı da genç. Hatta bizim rekoru bile kırabilir. Ama Rıza grokoremen üst güreş olduğu için yağda da kıspet var alttan güreşildiği için Rıza'nın çok kuvvetli olmasının yağlı güreşte pek avantaj gözükmüyor. Taha veliaht olabilir, gerçekten değişik bir sporcu. Yağlı güreşte de izlemek isteriz."
Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Deniz Sarıtaç'ın gönderilme nedeni belli oldu Volkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdi Galatasaray'dan Mehmet Topal ve Arda Turan bombası! Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]