Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2020 15:51

- Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı Korona virüsten hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden biri olan Milli Takım Antrenörü Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı.

- Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Korona virüsten hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden biri olan Milli Takım Antrenörü Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatan Avrupa Şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Karabacak'ın cenaze namazı Mihraplı Camii'nde kaldırıldı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eski güreşçilerden Hamza Yerli Kaya'nın yanı sıra protokol üyeleri ve sevenleri katıldı. Yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, oğulları Emirhan ve Yunus Emre taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını Bursa İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Cenaze Kestel Derekızık'ta toprağa verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Kendisi şeker ve böbrek hastasıydı. Bunun üstüne de salgına yakalandı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımdaydı ve bu hastalığa yenik düştü. Reşit Karabacak 1970-80'lerde ülkemizin madalyaya susamış olduğu dönemde, milletimizin ve ülkemizin yüzünü güldürdü, bayrağımızı başarı ile temsil etti. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve güreş camiasına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Oğlu Emirhan Karabacak, "Babam verdiği savaşı kaybetti. Allah emanetini geri aldı. Allah rahmet eylesin. Babam Türkiye'nin gururuydu. Ülkenin madalyaya aç olduğu dönemde, Türk Bayrağı'nı dünyada dalgalandırdı. Onun dışında babam, çok kişiye ekmek kapısı açtı. Kendine değil, hep başkalarına faydası oldu. Çok kişiye babalık etti. Sevilmesinin sebebi şampiyonluktan çok yaptığı iyiliklerdir" diye konuştu.

Diğer oğlu Yunus Emre Karabacak ise, "Uzun yıllar camianın içindeydi. Çok değerli büyüklerimizdi. Herkese babalık yapıp, yol göstermiştir. Hastalık sürecinde telefonum hiç susmadı. Sevenleri, sayanı çoktu. Herkes duacıydı. Çok savaştı ama kazanamadı. Allah yattığı yerde dinlendirsin. İnşallah şehitlik mertebesinde yer bulsun. Acımız çok büyük" dedi.

Eski güreşçilerden Hamza Yerlikaya da Reşit Hoca'nın bayrağı dünyada göndere çektirdiğini, İstiklal Marşı'nı okuttuğunu ifade ederek, "Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet, Peygamber Efendimize komşu olsun" ifadelerini kullandı.

Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı
Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs, Türkiye, Milli, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efsane güreşçi Reşit Karacabak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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