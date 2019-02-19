Son Dakika Haberleri: Efsane Heavy Metal Grubu Manowar İstanbul'a Geliyor

Efsane Heavy Metal Grubu Manowar İstanbul'a Geliyor

2 saat önce

DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Manowar, "The Final Battle" turnesi kapsamında 20 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek.

Efsane Heavy Metal Grubu Manowar İstanbul'a Geliyor, System.String[]
DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Manowar, "The Final Battle" turnesi kapsamında 20 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek.

1980'de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla heavy metalin efsane grupları arasına giren Manowar, "The Final Battle" turnesi kapsamında 20 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Manowar konserde, hit parçalarından oluşacak bir setlist ile sahne alacak.

Grubun kurucusu ve basçısı Joey DeMaio, İstanbul'da verecekleri konseri iple çektiklerini ifade ederek, "Manowar'ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye'deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi

İstanbul Siste Kayboldu Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:03:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efsane Heavy Metal Grubu Manowar İstanbul'a Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]