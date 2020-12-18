Efsane indirimler 3 aya yayıldı, şikayet artış oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika

Efsane indirimler 3 aya yayıldı, şikayet artış oranı yüzde 100'e ulaştı

18.12.2020 13:27
Efsane indirimler 3 aya yayıldı, şikayet artış oranı yüzde 100'e ulaştı, System.String[]

Bu yıl ekimde başlayıp kasım ayının tamamına yayılan "efsane indirim" dönemi sona erdi.

Bu yıl ekimde başlayıp kasım ayının tamamına yayılan "efsane indirim" dönemi sona erdi. Alışveriş tutkunlarının her yıl merakla beklediği  indirimler, bu yıl da kampanya ve tanıtım etkinlikleriyle e-ticaret dünyasına damgasını vurdu. Şikayetvar ise bu dönemde tüketicilerin e-ticaret ve kargo sektörüyle ilgili en çok nelerden şikayet ettiğini derledi.

Her ülkede milyarlarca dolarlık alışveriş yapılmasına neden olan ve Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan büyük indirim günleri sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda 2-3 gün ile sınırlı olan indirimler, bu yıl farklılık göstererek geniş bir zamana yayıldı. 120 bin markanın, 6 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 2020'nin Eylül, Ekim ve Kasım aylarının e-ticaret ve kargo sektörünü inceledi.

"ŞİKAYET ARTIŞ ORANI EYLÜLDE YÜZDE 160'LARA ULAŞTI"

Şikayetvar verilerine göre, tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar'ı e-ticaret sektörüyle ilgili 2020'nin Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam 3 milyon 300 bin kişi ziyaret etti. Bu sektörle ilgili ziyaret oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.4 arttı. Kargo alanındaysa Şikayetvar'ı yüzde 24.4'lük bir artış oranıyla 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. Eylül, Ekim ve Kasım ayı toplamında e-ticaret sektörüyle ilgili şikayet artış oranı geçen senenin aynı dönemine göre ticaret hacminin artmasıyla da beraber yüzde 100'ü buldu ve şikayet sayısı 142 binlere ulaştı. Çalışmadan elde edilen verilere göre e-ticaret sektöründe geçen yıl, 2018 verileri ile karşılaştırıldığında Kasım ayında ciddi bir şikayet artış oranı (yüzde 114) yaşanırken bu sene artış oranının en çok yaşandığı ay Eylül oldu (yüzde 160). Yine geçen yıl Ekim ayında yüzde 99 olan şikayet artış oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 119'lara ulaştı.

"KARGODA ŞİKAYET ARTIŞ ORANI YÜZDE 46 OLDU"

Şikayetvar'ın verilerine göre,

"Kargo sektöründe geçtiğimiz yılın aynı döneminde (Eylül, Ekim, Kasım) 56 bin 353 olan şikayet sayısı yüzde 46'lık bir şikayet artış oranına ulaşarak 82 bin 453 oldu. Mart ayında pandemi etkisiyle süreçlerini iyileştirmek durumunda kalan kargo sektörünün indirim dönemini kapsayan Eylül, Ekim ve Kasım aylarında geçen seneye göre daha hazırlıklı yakalandığı gözlemleniyor. Bu gelişme Şikayetvar verilerine de yansıyor. 2018 yılının aynı dönemine oranla 2019'un kargo sektörüyle ilgili şikayet artış oranı yüzde 113 iken 2020'de bu oranın yüzde 46'lara gerilediği dikkat çekiyor."

"EN ÇOK ÜRÜNLERİN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ ŞİKAYET EDİLDİ"

Tüketicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu dönemde e-ticaret sektöründe en çok şikayet edilen konuların başında ürünlerin zamanında teslim edilmemesi geliyor. Ürünün tedarik aşamasında yaşanan sorunlar ve gecikmeler çözüm bekleyen konular arasında yer alıyor. Kalitesiz, yanlış ürün gönderimi, iadede yaşanan sorunlar ve stokta olmayan ürünün satışının yapılması şikayet edilen diğer konular olarak karşımıza çıkıyor" denildi.

Şikayetvar'dan edinilen bilgilere göre; "Tüketiciler bu dönemde şikayet ettiği bir başka konuysa bazı markaların çeşitli ürünlerde yaptığını iddia ettiği indirimlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde oldu. Tüketiciler ürünlerin daha önce indirimli olarak gösterilen fiyattan bile daha pahalı olduğunu belirterek indirim oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti."

"KARGO ŞİKAYETLERİ KIRIK, EKSİK, HASARLI ÜRÜN OLMASI OLDU"

Ürünün geç gelmesi ve kırık, eksik, hasarlı çıkması kargo şikayetlerinin başında gelen konu oldu. Bunu alıcıya ulaşım sağlamadan geldik evde yoktunuz denilip teslimatın yapılmaması, kargo alımında kuryenin eve gelmemesi takip etti. Kargo paketinin ilgili kişi yerine başkasına teslim edilmesi, teslim edilmeyen ürünün sistemde teslim edilmiş gibi gösterilmesi ya da herhangi bir bildirim yapılmaması çözüm bekleyen şikayetler arasında yer aldı. Kargo paketinin teslim edilmeden ilgili firmaya geri iletilmesi de şikayet edilen bir diğer başlık oldu.


Efsane indirimler 3 aya yayıldı, şikayet artış oranı yüzde 100'e ulaştı
Efsane indirimler 3 aya yayıldı, şikayet artış oranı yüzde 100'e ulaştı

Türkiye, Kasım, Eylül, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Efsane indirimler 3 aya yayıldı, şikayet artış oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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