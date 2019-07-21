Son Dakika Haberleri: Efsane İngiliz grup Queen'in 'Bismillah'lı şarkısı Youtube'da izlenme rekoru kırdı
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Efsane İngiliz grup Queen'in 'Bismillah'lı şarkısı Youtube'da izlenme rekoru kırdı

1 saat önce

Müzik dünyasına damga vuran gruplardan Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı rekora imza attı. 1975'te kaydedilen eser, 44 yıl sonra Youtube'da 1 milyar izlenme sayısını geçen en eski şarkı oldu.

Efsane İngiliz grup Queen'in 'Bismillah'lı şarkısı Youtube'da izlenme rekoru kırdı, System.String[]
Müzik dünyasına damga vuran İngiliz gruplardan Queen'in 'Bohemian Rhapsody' şarkısı rekora imza attı.

1975'te kaydedilen eser, 44 yıl sonra Youtube'da 1 milyar izlenme sayısını geçen en eski tarihli şarkı oldu.
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Bohemian Rhapsody, Youtube, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:22 
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