Efsane İngiliz grup Queen'in 'Bismillah'lı şarkısı Youtube'da izlenme rekoru kırdı
1 saat önce
Müzik dünyasına damga vuran gruplardan Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı rekora imza attı. 1975'te kaydedilen eser, 44 yıl sonra Youtube'da 1 milyar izlenme sayısını geçen en eski şarkı oldu.
Müzik dünyasına damga vuran İngiliz gruplardan Queen'in 'Bohemian Rhapsody
' şarkısı rekora imza attı.
1975'te kaydedilen eser, 44 yıl sonra Youtube
'da 1 milyar izlenme sayısını geçen en eski tarihli şarkı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:22
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