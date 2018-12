Efsane Jokey, "Şampiyonu" Özlüyor

Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen rekortmen jokey Halis Karataş ile Begüm Atman arasındaki büyük aşkın konu edildiği "Bizim İçin Şampiyon" filminin yankıları sürerken ünlü jokey Halis Karataş, Bold Pilot ile dostluklarını, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Atman-Karataş Harası'nda bulunan safkanın mezarı başında anlattı.



Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hissettiğini ve Bold Pilot'ın yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını belirten Karataş, duygularını şöyle aktardı: "Birçok şampiyon ata bindim ama o ekstra bir şampiyondu. Hislerini, yarıştaki yüreğini, koşma arzusunu ve mücadele azmini başka safkanlarda hala tam olarak görmüş değilim. O yüzden benim hayatımda Bold Pilot'ın apayrı bir yeri olacak. Bana ilkleri yaşatan bir safkan. İlk Gazi Koşumu, ilk Enternasyonel koşumu kazanarak, o mutluluğu bana yaşatan bir safkan. Koşarken de her sabah onu çalıştıran bendim. Zamanın büyük bir bölümünü birlikte geçiriyorduk. Hayatımda hiçbir zaman doldurulamayacak bir yeri var."



"Rekorun kırılamaması çok enteresan"



Bold Pilot ile rekor kırdıkları 1996 yılına göre pistin daha iyi olduğunu buna rağmen 2.26.22'lik derecenin hala geçilemediğini vurgulayan Karataş, "Kırılmasını zor bir ihtimal olarak görüyorum ama rekor kırılsa da Bold Pilot ismi hiçbir zaman silinemez." ifadelerini kullandı.



Atçılıkta umudun her zaman taşınması ve yaşatılması gerektiğini dile getiren Karataş, "Her safkanda 'Acaba bir Bold Pilot bulabilir miyiz?' isteği normal. Çünkü bir umut. Çok emek veriliyor. At sahipleri atın doğumundan, yarış yerine gelmesine, ardından antrenmanlar, startlara kadar bir sürü aşamadan geçiyor. O nedenle Bold Pilot'ın yavruları ile çok denedik. En son filmin galasının yapıldığı gün torunu birincilik elde etti. O da ayrı bir mutluluktu. Bold Pilot'ın yavrularından, torunlarından haramızda bulundurarak onu yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



"Böyle bir ata binmek büyük bir şanstı"



"Bizim İçin Şampiyon" filminin kendileri için bir gurur verici olduğunu dile getiren Karataş, sözlerine şöyle devam etti:



"İnsanların bizim hikayemizi beğeniyle gözyaşıyla duyguyla izlemelerinden ve hayranlık duymalarından aile olarak gurur duyuyoruz. Mesleki hayatımda böyle bir ata binmek büyük bir şanstı. Onunla bu başarıları elde etmek apayrı bir gurur. 22 yıl oldu. Bu filmle yaşadıklarımızı, duygularımızı insanlara aktardık. İnsanlar da bundan çok mutlu oldu. İnsanlarla bu hikayemizi paylaşırken onların düşüncelerine, hislerine ve sevgisine bir nebze katkıda bulunduysak esas mutluluk o bizim için."



Hikayesini anlatan bir filmi izlemenin kendisi açısından çok zor olduğunu belirten Karataş, "O günlere tekrar döndük. Farah Hanım (Farah Zeynep Abdullah), rolünü muhteşem oynadı. Bold Pilot'ın sakatlığından sonraki geliş sahnesi gözümde canlandı. Orada çok kötü oldum..." ifadelerini kullandı.



"Film, at yarışına bakış açısını değiştirdi"



Filmin at yarışlarına bakış açısını değiştirdiğine inandığını anlatan Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Film vizyona girmeden önce benim bir yorumum vardı. Filmin Bold Pilot gibi sonradan atak yapacağını düşünüyordum. Nitekim öyle oldu. İnsanların filmi izledikçe arkadaşlarına, çevrelerine 'filmi mutlaka izlemelisiniz', 'At yarışı çevresini bu kadar iyi tanımıyormuşuz' demelerinden, at yarışına bakış açısının yüzde 80 gibi bir oranla değiştiğini düşünüyorum. Sosyal medyadaki yorumlarda "At almak istiyorum', 'Halis Karataş gibi olmak istiyorum', 'Halis Karataş gibi sevilmek istiyorum", 'Bold Pilot gibi bir safkanı görmek istiyorum' diyenler oluyor ya da Bold Pilot'ı görenler, o günlere dönüyor. Bunlar çok güzel duygular. Bu nedenle insanların büyük bir bölümünün at yarışına bakış açısını ve algısını değiştirdiğimizi düşünüyorum."



"Sağlığımı kazandıktan sonra dönmek istiyorum"



Adana'da 25 Kasım'daki Umutbey Koşusu'nun son 800 metresinde "Ateşbibi" isimli atıyla bir kaza geçiren Karataş, büyük ağrılar çektiğini ama son bir kaç gündür kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.



O anı hiç hatırlamadığını ama sonradan izlediğinde büyük bir kaza geçirdiğini fark ettiğini belirten Karataş, "Buna şükür. Cenabıhak beni çocuklarıma ve sevenlerime bağışladı. Çok acele etmiyorum. Sağlığımı kazandıktan sonra dönmek istiyorum." dedi.



Yönetmen Ahmet Katıksız



Ay Yapım ve Med Yapım imzalı "Bizim İçin Şampiyon" filminin senaryosunu Serkan Yörük ile birlikte yazan yönetmen Ahmet Katıksız da olumlu tepkiler aldıklarını bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.



Filmin "Şampiyon olmak bir gün kaybedeceğini bildiğin halde koşmaya devam etmektir" temasının insanlarca kabul görmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Ahmet Katıksız, "Bold Pilot, Halis Karataş, Begüm Atman, Özdemir Atman... Bütün bu değerlerin 1995'te yaşadıklarının, 2018'de de 20'li yaşlardaki insanlara değmesi de çok mutlu ediyor." dedi.



"Bizim İçin Şampiyon"un, Türkiye'de atla ilgili yapılan ilk film olduğunu kaydeden Katıksız, şöyle devam etti:



"Filmin zorlukları çoktu. Çünkü nasıl ilerleyeceğimizi kimse bilmiyordu. Yarış atıyla ilgili veya bir atın, bir karakter gibi baş rolde olduğu bir film yapma deneyimi hiç kimsede yoktu. O yüzden çok ciddi çalışma yaptık. Yurt dışından yapılmış örneklerin detaylı analizlerini bulduk. Macaristan'da yapılmış bir örnek vardı. O ekip deneyimlerini paylaştı. Altı ay devam eden bir süreçti. 30'a yakın yarış atı satın alındı. Yarışacak atlar ve başroldeki atların eğitimleri dört ay sürdü. Bunları bir filmin içine sokmak ciddi bir süreçti. Bu da büyük bir ekip tarafından ciddi bir özveri ile yapıldı. Genel olarak bu anlamda film izleyenler tarafından başarılı bulundu."



"İzleyicide iz bırakması çok önemli"



Ahmet Katıksız, özellikle kadınların sosyal medyada güzel yorumlar yaptığını, "Bir ata aşık oldum anne" şeklinde yorum yapanların olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Ben de senaryoyu yazmaya başlayınca anladım ki yetiştiricilik kısmı, sevgiyle yapılan, insanların büyük bir fedakarlıkla peşinden koştuğu bir iş. Atman ailesi bunun en büyük örneklerinden biri. Soyisimleri Atman ama kupon doldurmayı bilmiyorlar. Hayatlarında bahis oynamamışlar çünkü rahmetli Özdemir Bey 'At sahibi oynamaz' dermiş. Bizdeki müşterek bahis algısı yüzünden işin bu tarafı bilinmiyordu. Film, izleyenlere, özellikle kadınlara bunu geçirdiği için ekstra mutluyum. Bu algının değişmesi, buna pozitif anlamda etki etmesi çok önemli." diye konuştu.



Atatürk'ün "Atçılık modern toplumlar için bir ihtiyaçtır" sözünü hatırlatan Katıksız, "Bold Pilot'ın 1990'larda umudun simgesi haline gelmesi, onun için hipodromda insanların susması, beni senaryo yazarken etkileyen nedenin izleyiciye geçiyor olması inanılmaz mutluluk verici. Yönetmen olarak kaç seyirci, kaç sinemadan çok, izleyicide iz bırakması çok önemli. Dolayısıyla film yapmaya iten şey de o." dedi.



Her daim "Şampiyon" olarak hatırlanacak



Safkan İngiliz atı Bold Pilot'ın hikayesi, Persian Bold ve Rosa Palumbo isimli atların tayı olarak 21 Nisan 1993'te dünyaya gelmesiyle başladı. Yarışçı babanın yarışçı tayı olmasının yanı sıra huysuz karakteri Bold Pilot'ı, Atman ekürisindeki diğer taylardan gözle görülür şekilde ayırdı. Yarışlar için yetiştirilmek üzere seçilen üç taydan biri olan Bold Pilot'ın yolu bu aşamada, Halis Karataş ile kesişti.



İlk yarışına Veliefendi'de, 28 Mayıs 1995 tarihinde 900 metre çim pistte çıkan Bold Pilot bu yarışı Halis Karataş idaresinde birinci bitirdi. Daha sonraki yarış kariyerinde 1200 metre çim pistte Burhan Karamehmet Koşusu, 1400 metre çim pistte Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth Koşusu, 1600 metre çim pistte Çaldıran Koşusu'nu kazandı. At yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan Bold Pilot, daimi jokeyi Halis Karataş ile unutulmaz başarılara imza attı.



Bold Pilot, 1996 yılında dünya çapındaki rakiplerine karşı Enternasyonal Boğaziçi Koşusu'nu burun farkıyla kazandı. Türkiye yarışçılık camiasının en önemli yarışı olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nda Halis Karataş ile elde ettiği 2.26.22'lik rekoru hala geçilemedi.



İki kez Başbakanlık Koşusu şampiyonluğu bulunan Bold Pilot, yarış kariyeri boyunca katıldığı 30 yarışın sadece birinde ilk dört atın dışında kaldı.



Yarış kariyerini sakatlığı nedeniyle 1998 yılında tamamlayan Bold Pilot'ın 32 tayının 11'i, katıldıkları yarışları kazandı.



Bold Pilot, 2013 yılında Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen özel jübile ile pistlere veda etti. Bu, bir at için düzenlenen tek jübile oldu. Binlerce yarışsever, Bold Pilot'ı son kez görmek için tribünleri doldurdu.



30 Nisan 2015 tarihinde yaşlılık nedeniyle hayata veda eden şampiyon at Bold Pilot, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Atman-Karataş Harası'na gömüldü.



Hikayesi "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile beyaz perdeye yansıyan Bold Pilot, ölümünün üzerinden yıllar geçse de kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesin sevgisini kazandı.

