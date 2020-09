Efsane kasa yollarda...48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda - Son Dakika

Efsane kasa yollarda...48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda

BURSA - Bugüne kadar yüzlerce aracın tekrar hayat bulmasına vesile olan kaporta ustası Ali Ersöz, son olarak 1972 model otomobili fabrikadan çıktığı ilk günkü haline getirdi.

Bursa'da kaporta ustalığı yapan Ali Ersöz, yaptığı restorasyonlarla araçları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Yüzlerce kamyonu, arazi aracını, otomobili ve çeşitli araçları tekrar yollara kavuşturan Ersöz, son olarak 1978 model Mercedes'i yeniledi. Yaptığı çalışmalarla fabrikadan çıktığı ilk günkü haline gelen araçlar, trafikteki dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son yaptığı çalışma için 150 bin lira harcadığını belirten Ersöz, "Bugüne kadar her marka ve modelden araçları tamir ettik, kaportasını, boyasını, elektrik aksamını onardık. Şu an restorasyonunu yaptığımız 107 kasa 350SL 1972 model Mercedes'i ilk fabrikadan çıktığı konuma getirdik. Ufak tefek eksikleri kaldı. Koleksiyon değeri olan bir araçtır. SL olduğu için çok az üretilmiştir. Koleksiyoncuların tercih ettiği, her zaman her yerde görünmeyen araçlardan biridir" dedi.

Araç sahibi de titizlikle üzerinde durduğu bir otomobil olduğunu belirten Ersöz, "Bütün parçalarını yurt dışından getirdik. Arabanın maliyeti yurt dışından gelen parçalarıyla birlikte 150 bin liraya ilk günkü ihtişamına kavuştu. Ancak almaya kalktığınız da böyle bir aracı 650 bin liraya zor bulunur" dedi.