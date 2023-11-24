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Efsane Kasım İndirimi için AVM Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu - Son Dakika

Efsane Kasım İndirimi için AVM Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu

Esenyurt'taki bir AVM'de Kasım ayı indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren alışveriş merkezinin önünde sıraya girdi. Metrelerce kuyruk oluşan AVM'nin önünde bekleyen vatandaşlar, indirimlerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. İndirimlerin yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olacağı belirtilirken, vatandaşlar bu durumun bütçeleri için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Efsane Kasım İndirimi için AVM Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu
24.11.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:23
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Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan "Efsane Kasım" indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

"İNDİRİMİ DUYDUM KUYRUĞA GİRDİM"

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.

"İNŞALLAH SIRA BİZE DE GELECEK"

Sibel Metin isimli bir kadın ise, "İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIM"

3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, " heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Alışveriş Efsane Kasım İndirimi için AVM Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane Kasım İndirimi için AVM Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu - Son Dakika
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