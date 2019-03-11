Son Dakika Haberleri: Efsane Lezzet Halley'in Karadut Marmelatlı Yeni Çeşidi Raflardaki Yerini Aldı

Efsane Lezzet Halley'in Karadut Marmelatlı Yeni Çeşidi Raflardaki Yerini Aldı

40 dakika önce

Ülker'in efsane lezzeti Halley'in karadut marmelatlı yeni çeşidi raflardaki yerini aldı.

Efsane Lezzet Halley'in Karadut Marmelatlı Yeni Çeşidi Raflardaki Yerini Aldı, System.String[]
Ülker'in efsane lezzeti Halley'in karadut marmelatlı yeni çeşidi raflardaki yerini aldı.

Yıllardır 7'den 70'e herkesin severek tükettiği efsane lezzet Ülker Halley'in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluştu. Sütlü çikolata kaplamalı iki bisküvi arasındaki yumuşacık marshmallow, enfes karadut marmelatıyla buluştu ve bu özel lezzet büyük boy ve atıştırmalık çeşitleri ile raflarda yerini aldı.

Halley'in yeni çeşidi Halley karadutlunun da favori atıştırmalıklar arasında yer alması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

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