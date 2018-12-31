Efsane Mikrofona Sahip Ucuz 7.1 Oyuncu Kulaklığı Rm-K5
33 dakika önce
Rampage 'in yeni 7.1 oyuncu kulaklığı RM-K5 'e yakından bakıyoruz.
Rampage 'in yeni 7.1 oyuncu kulaklığı RM-K5 'e yakından bakıyoruz. Oyuncu ekipmanı arayışında olanlar için mikrofonu ile çok başarılı modele bir göz atmaya değer.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:24 Kaynak: Youtube
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