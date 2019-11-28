Efsane müzikal 'Fame' İstanbul'da
6 saat önce
1980'li yılların unutulmazlarından olan müzikal, 10-15 Aralık tarihlerinde 8 performansla Zorlu PSM'de olacak.
1980'li yılların unutulmazlarından olan müzikal, 10-15 Aralık tarihlerinde 8 performansla Zorlu PSM'de olacak. Londra'daki orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak müzikalin biletlerinin büyük kısmı şimdiden tükendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38
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