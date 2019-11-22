Efsane öğretmenlerle unutulmaz program

Adapazarı Kız Meslek Lisesinden emekli olan öğretmenler için 'Vefa' programı düzenlendi.



Sakarya'nın en köklü eğitim kurumlarından olan Adapazarı Kız Meslek Lisesi, 24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle emekli öğretmenlerini unutmadı. Okul binasında düzenlenen ve okuldan emekli olan öğretmenlerin davet edildiği söyleşi programında okulun halen çalışan öğretmenleri ile okul tarihine damgasını vurmuş emekli öğretmenler bir araya geldi. Programda eski anılar canlanırken duygusal anların da yaşanması aslında öğretmenliğin gönüllerde hiç bitmeyecek olan ve ömür boyu devam eden bir meslek olduğunu da gözler önüne serdi.



Şehrimizdeki birçok önemli sosyal kültürel faaliyete imza atmış ve binlerce öğrenci mezun ederek şehre damgasını vurmuş önemli bir kurum olan ve bilinen tarihi ismiyle Adapazarı Kız Meslek Lisesi, bir kez daha örnek bir program gerçekleştirdi. Sinevizyon gösterisi, emekli öğretmenlerin anılarını anlattıkları bölüm, müzik dinletisi ve ikramların yer aldığı programda okul müdürü Sevda Aslan da bir konuşma yaptı. Eğitim çınarlarından övgüyle bahseden Sevda Aslan, "Kendilerine minnet borçlu olduğumuz tüm emekli öğretmenlerimizi saygı ve şükranla hatırlıyoruz" dedi.



Söyleşi programına katılan en kıdemli öğretmen olan Nebahat Kır, okulun henüz binasının dahi olmadığı yıllarda göreve başladığını belirterek, sonrasında Kız Sanat Okulu'nda hizmet verdiği yılları renkli hatıralarla katılımcılara aktardı. Kız Meslek Lisesinde önceki yıllarda yöneticilik yapmış olan Saadet Sürgit ve Ali Harbi'nin de katıldığı programda, okulda uzun yıllar müdürlük yapmış olan Saadet Sürgit özellikle deprem yıllarındaki sıkıntılı sürecin nasıl atlatıldığını ve okulun bugünlere nasıl geldiğini anlattı. Bu yıl emekli olan H. Beyhan Özkan ve Semahat Usta'ya 'Hizmet Şeref Belgesi' Nebahat Kır tarafından verilirken, diğer emekli öğretmenlere de okul tarafından hediyeler takdim edildi.



Koyu sohbetlerin de gerçekleştiği program toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin sunulduğu anlarla devam etti. Program, Kız Meslek ruhu ve birlikteliğe vurgu yapan karelerle sona erdi. - SAKARYA