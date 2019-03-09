Efsane Oyuncak 'Barbie Bebek' 60'ıncı Yaşını Kutluyor

Çocukların on yıllardır en sevdiği oyuncakları arasında yer alan Barbie bebek 60. yaşını kutluyor.

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Çocukların on yıllardır en sevdiği oyuncakları arasında yer alan Barbie bebek 60. yaşını kutluyor. Sarışın, esmer, sporcu ya da prenses, Barbie 60 yıldır küçük kızların en gözde oyuncağı olmaya devam ediyor.

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