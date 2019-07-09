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Efsane pazara Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek

1 saat önce

Efsane pazara Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek Bursa'da kurulan ikinci el pazarı büyük ilgi görüyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem Bursa, hem de şehir dışından gelen meraklıları tarafından büyük ilgi gören pazara sahip çıktı.

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Efsane pazara Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek
Bursa'da kurulan ikinci el pazarı büyük ilgi görüyor
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem Bursa, hem de şehir dışından gelen meraklıları tarafından büyük ilgi gören pazara sahip çıktı. Yıllardır sahipsiz kalan geri dönüşümcüler ve 2. el eşya pazarı yeni yerine taşındı. Pazarın son adresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsis etmesiyle Doğu Garajı'nın yanı oldu.
Türkiye'nin en büyük ikinci el pazarları arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından hurda pazarı olarak da bilinen pazar uzun yıllar Soğanlı'da kurulurken, kentsel dönüşümün ardından birkaç yer değiştirmek zorunda kaldı. Kentsel dönüşümün gelmesiyle bir süre Yunuseli'ne kurulan pazar, oradan da tütün depolarına ardından Küçük Balıklı'ya taşınmıştı. Bursa'da her gelir grubuna hitap eden pazarda kullanılmış eşyadan kıyafete, oyuncaktan makine yedek parçalarına kadar birçok eşya bulunuyor. Pazar hem Bursa, hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler tarafından ilgisinin ilgisini çekiyor.
Yıllardır pazarda esnaflık yapan ve aynı zamanda dernek yönetiminde yer alan Gündüz Alptekin, "Bu pazarımız tam olması gereken yere geldi. Bu pazar yıllarca Soğanlı'da kuruldu. Bu pazar Marmara bölgesinde efsane bir pazar. Sağa sola taşındı, bir türlü yer verilmedi, ama sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi pazarımıza sahip çıktı. Doğu Garajı bitişiğini tahsis etti" dedi.
Pazarın düzenlenme çalışmalarına devam edildiğini bildiren ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a esnaflar adına teşekkür eden Alptekin, "Bu pazarın kaderinde yağmur çamur vardır. Bu pazarda yağmur yağacak, çamur, toz olacak ki tadı çıksın. Bereketi olsun. Bulunduğumuz ortam da müsait bir yer. Ticaretiyle, alışverişiyle, herşey ile mükemmel bir pazarımız oldu. Bundan dolayı herkesi pazarımıza davet ediyoruz" dedi.
Efsane pazara Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
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