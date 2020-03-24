Efsane saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kötü haber, Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında Manu Dibango adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.



Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda "Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi. Dibango'nun cenazesi salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.



Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.