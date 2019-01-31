Son Dakika Haberleri: Efsane Sandviç Yapımı (Karamelize Soğanlı, Etli Sandviç) | Pratik Yemek Tarifleri

Efsane Sandviç Yapımı (Karamelize Soğanlı, Etli Sandviç) | Pratik Yemek Tarifleri

1 saat önce

Efsane sandviç yapımı, pratik yemek tarifleri! Etli ve karamelize soğanlı yediğiniz anda çok seveceğiniz efsane sandviç yapıyorum.

Efsane sandviç yapımı, pratik yemek tarifleri! Etli ve karamelize soğanlı yediğiniz anda çok seveceğiniz efsane sandviç yapıyorum. Kısa sürede pratik bir yemek tarifine ihtiyacınız varsa efsane sandviç tarifi tam size göre.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube

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