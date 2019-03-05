Efsane Sosuyla | Ballı Susamlı Tavuk Kanatları | Acayip Tarifler
1 saat önce
SelamlarBugün yine pratik ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Özellikle çat kapı misafiri gelenler bu tarife bayılacak.
Selamlar
Bugün yine pratik ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Özellikle çat kapı misafiri gelenler bu tarife bayılacak. Ballı susamlı tavuk adı egzotik olsa da tadı bize hiç yabancı değil. Evdeki malzemlerle rahatça yapabileceğiniz bir yemek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:35 Kaynak: Youtube
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