Efsane Sosuyla | Ballı Susamlı Tavuk Kanatları | Acayip Tarifler

SelamlarBugün yine pratik ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Özellikle çat kapı misafiri gelenler bu tarife bayılacak.

Selamlar



Bugün yine pratik ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Özellikle çat kapı misafiri gelenler bu tarife bayılacak. Ballı susamlı tavuk adı egzotik olsa da tadı bize hiç yabancı değil. Evdeki malzemlerle rahatça yapabileceğiniz bir yemek.

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